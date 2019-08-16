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Дома, земли, машины, счета в банке - арестованное имущество Атамбаева

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- Оксана Гут
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Генеральная прокуратура КР распространила внушительный список имущества, акций и банковских счетов бывшего президента Алмазбека Атамбаева и членов его семьи, подлежащих аресту.

Счета в банках:

1. ОАО "Кыргызкоммерцбанк";

2. ОАО "Коммерческий банк "Кыргызстан";

3. ОАО "Оптима Банк";

4. ЗАО "Кыргызско-швейцарский банк";

5. ОАО "Капитал Банк";

6. ОАО РК "Аманбанк";

7. ЗАО АКБ "Толубай";

8. АО "РСК Банк";

9. ЗАО "Демир кыргыз интернэшнл банк";

10. ЗАО "БТА Банк";

11. ОАО "Дос-Кредобанк";

12. ЗАО "ЭкоИсламикБанк";

13. ОАО "Евразийский сберегательный банк";

14. ЗАО "Банк Азии";

15. ОАО "Бакай Банк";

16. ОАО "Халык Банк Кыргызстан";

17. Бишкекский филиал Национального банка Пакистана;

18. ЗАО "Кыргызский инвестиционно-кредитный банк";

19. ОАО "ФинансКредитБанк";

20. ОАО "Айыл банк";

21. ОАО "Росинбанк";

22. ОАО "Банк "Бай-Тушум";

23. ЗАО "Финка банк";

24. ОАО "Чанг Ан Банк";

25. ЗАО "Банк "Компаньон".

Содержимое банковских ячеек принадлежит следующим юридическим и физическим лицам:

1. Атамбаев Алмазбек Шаршенович.

2. Атамбаева Раиса Минахмедовна.

3. ОАО "Кыргызавтомаш".

4. ОсОО "Апрель-ТВ".

5. Общественный фонд "Апрель".

6. ОсОО "Редакция телерадиокомпании "Канал D" (Канал Ди).

7. Общественное объединение "Республиканский общественный экспертный совет по вопросам устойчивого человеческого развития".

8. Учреждение "Медико-образовательный научный центр "Здоровье и долголетие".

9. Объединение юридических лиц "Ассоциация телерадиоорганизаций".

10. Объединение юридических лиц "Ассоциации предприятий "Корпорация "Кыргызавтомаш".

В целях обеспечения исполнения приговора в части возмещения материального ущерба и морального вреда, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, по которым следствие имеет достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого Алмазбека Атамбаева и его близких родственников, наложен арест на имущество на следующих физических и юридических лиц:

Атамбаев Алмазбек Шаршенович:

Toyota Land Cruiser 2000 года выпуска;

Mitsubishi Pajero 1997 года выпуска;

Toyota Land Cruiser 1998 года выпуска;

MAN 1993 года выпуска;

BMW-Х53 2001 года выпуска;

два земельных участка, оздоровительный центр в селе Кой-Таш Аламудунского района;

земельный участок в Иссык-Кульском районе, айыльный аймак Чон-Сары-Ой;

многолетние насаждения, пастбище, жилой дом и земельный участок в селе Арашан Аламудунского района;

многолетние насаждения в селе Кой-Таш Аламудунского района на участке Аламудун;

многолетние насаждения в селе Арашан Аламудунского района на участке Татыр.

Атамбаева Раиса Минахмедовна:

Toyota Land Cruiser 2004 года выпуска;

Mercedes Benz 1994 года выпуска;

ГАЗ 3110 1999 года выпуска;

квартира в Бишкеке по улице Московской;

жилой дом в Бишкеке в переулке Новооктябрьском.

ОАО Кыргызавтомаш:

38 нежилых помещений в Бишкеке по улице Матросова;

шесть земельных участков в Бишкеке по улице Матросова;

железная дорога в Бишкеке по улице Матросова;

торговый центр в Бишкеке по улице Матросова;

нежилое помещение в Бишкеке по улице Льва Толстого;

19 цехов в Бишкеке по улице Матросова;

три квартиры в Бишкеке по улице Ибраимова;

магазин в Бишкеке по улице Матросова;

девять складов в Бишкеке по улице Матросова;

резервуар в Бишкеке по улице Матросова;

многоквартирный дом в Бишкеке в микрорайоне "Джал";

17 квартир в Бишкеке в микрорайоне "Джал";

офис в Бишкеке по улице Матросова;

нежилое помещение в Бишкеке по улице Горького.

ОАО "Медиа Форум":

два земельных участка и одно нежилое помещение в Бишкеке по улице 7 Апреля.

ОсОО "Научно-производственная фирма "Форум":

два незавершенных объекта и один земельный участок в Иссык-Кульском районе (Чолпон-Ата) в квартале Курортно-рекреационной зоны.

ОсОО "Апрель-ТВ":

студия ТВ, радио, телецентр в Джалал-Абаде по улице Ленина;

общественный фонд "Апрель";

ОсОО "Редакция телерадиокомпании "Канал D" (Канал Ди);

общественное объединение "Республиканский общественный экспертный совет по вопросам устойчивого человеческого развития";

учреждение "Медико-образовательный научный центр "Здоровье и долголетие";

объединение юридических лиц "Ассоциация телерадиоорганизаций";

объединение юридических лиц "Ассоциации предприятий "Корпорация "Кыргызавтомаш".


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URL: https://www.vb.kg/380841
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Генеральная прокуратура, Кыргызстан, уголовное дело, Арест
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