Дома, земли, машины, счета в банке - арестованное имущество Атамбаева

Генеральная прокуратура КР распространила внушительный список имущества, акций и банковских счетов бывшего президента Алмазбека Атамбаева и членов его семьи, подлежащих аресту.
Счета в банках:
1. ОАО "Кыргызкоммерцбанк";
2. ОАО "Коммерческий банк "Кыргызстан";
3. ОАО "Оптима Банк";
4. ЗАО "Кыргызско-швейцарский банк";
5. ОАО "Капитал Банк";
6. ОАО РК "Аманбанк";
7. ЗАО АКБ "Толубай";
8. АО "РСК Банк";
9. ЗАО "Демир кыргыз интернэшнл банк";
10. ЗАО "БТА Банк";
11. ОАО "Дос-Кредобанк";
12. ЗАО "ЭкоИсламикБанк";
13. ОАО "Евразийский сберегательный банк";
14. ЗАО "Банк Азии";
15. ОАО "Бакай Банк";
16. ОАО "Халык Банк Кыргызстан";
17. Бишкекский филиал Национального банка Пакистана;
18. ЗАО "Кыргызский инвестиционно-кредитный банк";
19. ОАО "ФинансКредитБанк";
20. ОАО "Айыл банк";
21. ОАО "Росинбанк";
22. ОАО "Банк "Бай-Тушум";
23. ЗАО "Финка банк";
24. ОАО "Чанг Ан Банк";
25. ЗАО "Банк "Компаньон".
Содержимое банковских ячеек принадлежит следующим юридическим и физическим лицам:
1. Атамбаев Алмазбек Шаршенович.
2. Атамбаева Раиса Минахмедовна.
3. ОАО "Кыргызавтомаш".
4. ОсОО "Апрель-ТВ".
5. Общественный фонд "Апрель".
6. ОсОО "Редакция телерадиокомпании "Канал D" (Канал Ди).
7. Общественное объединение "Республиканский общественный экспертный совет по вопросам устойчивого человеческого развития".
8. Учреждение "Медико-образовательный научный центр "Здоровье и долголетие".
9. Объединение юридических лиц "Ассоциация телерадиоорганизаций".
10. Объединение юридических лиц "Ассоциации предприятий "Корпорация "Кыргызавтомаш".
В целях обеспечения исполнения приговора в части возмещения материального ущерба и морального вреда, других имущественных взысканий или возможной конфискации имущества, по которым следствие имеет достаточные основания полагать, что оно получено в результате преступных действий подозреваемого Алмазбека Атамбаева и его близких родственников, наложен арест на имущество на следующих физических и юридических лиц:
Атамбаев Алмазбек Шаршенович:
Toyota Land Cruiser 2000 года выпуска;
Mitsubishi Pajero 1997 года выпуска;
Toyota Land Cruiser 1998 года выпуска;
MAN 1993 года выпуска;
BMW-Х53 2001 года выпуска;
два земельных участка, оздоровительный центр в селе Кой-Таш Аламудунского района;
земельный участок в Иссык-Кульском районе, айыльный аймак Чон-Сары-Ой;
многолетние насаждения, пастбище, жилой дом и земельный участок в селе Арашан Аламудунского района;
многолетние насаждения в селе Кой-Таш Аламудунского района на участке Аламудун;
многолетние насаждения в селе Арашан Аламудунского района на участке Татыр.
Атамбаева Раиса Минахмедовна:
Toyota Land Cruiser 2004 года выпуска;
Mercedes Benz 1994 года выпуска;
ГАЗ 3110 1999 года выпуска;
квартира в Бишкеке по улице Московской;
жилой дом в Бишкеке в переулке Новооктябрьском.
ОАО Кыргызавтомаш:
38 нежилых помещений в Бишкеке по улице Матросова;
шесть земельных участков в Бишкеке по улице Матросова;
железная дорога в Бишкеке по улице Матросова;
торговый центр в Бишкеке по улице Матросова;
нежилое помещение в Бишкеке по улице Льва Толстого;
19 цехов в Бишкеке по улице Матросова;
три квартиры в Бишкеке по улице Ибраимова;
магазин в Бишкеке по улице Матросова;
девять складов в Бишкеке по улице Матросова;
резервуар в Бишкеке по улице Матросова;
многоквартирный дом в Бишкеке в микрорайоне "Джал";
17 квартир в Бишкеке в микрорайоне "Джал";
офис в Бишкеке по улице Матросова;
нежилое помещение в Бишкеке по улице Горького.
ОАО "Медиа Форум":
два земельных участка и одно нежилое помещение в Бишкеке по улице 7 Апреля.
ОсОО "Научно-производственная фирма "Форум":
два незавершенных объекта и один земельный участок в Иссык-Кульском районе (Чолпон-Ата) в квартале Курортно-рекреационной зоны.
ОсОО "Апрель-ТВ":
студия ТВ, радио, телецентр в Джалал-Абаде по улице Ленина;
общественный фонд "Апрель";
ОсОО "Редакция телерадиокомпании "Канал D" (Канал Ди);
общественное объединение "Республиканский общественный экспертный совет по вопросам устойчивого человеческого развития";
учреждение "Медико-образовательный научный центр "Здоровье и долголетие";
объединение юридических лиц "Ассоциация телерадиоорганизаций";
объединение юридических лиц "Ассоциации предприятий "Корпорация "Кыргызавтомаш".