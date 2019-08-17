У Сапара Исакова МРТ не обнаружила инсульт

Больной, Сапар Исаков поступил в отделение Неврологии №2 Национального госпиталя 16 августа 2019 года в 16:50ч с предварительным диагнозом Вертебробазелярная недостаточность (пережимание сосудов шеи, которое приводит к головокружению, головным болями. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

По данным пресс-службы, состояние больного врачами оценивается как относительно удовлетворительное.

"По слова врачей, данных на инсульт на снимке магнитно-резонансной томографии нет", - говорится в сообщении Минздрава.