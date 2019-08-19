Кыргызстанец стал дипломантом фестиваля деревянного зодчества на Ямале

В Салехарде (административный центр Ямало-Ненецского автономного округа РФ) 17 августа завершился фестиваль парковой скульптуры "Легенды Севера". Его участником стал представитель Кыргызстана Урмат Советкельдиев.

Такой фестиваль проводится на Ямале с 2004 года. За это время в нем приняли участие более 100 скульпторов из разных стран и регионов России, созданные ими скульптуры украсили окружную столицу.

Приветствуя участников нынешнего конкурса, проходившего под названием "Легенды и мифы ямальской земли", первый заместитель директора департамента культуры ЯНАО Стас Чернавских отметил: "С каждым годом фестиваль расширяет свою географию, в этом году на него впервые прибыли мастера из Кыргызстана и Украины".

Всем конкурсантам в количестве более 20 человек предоставили оборудованную площадку для работы, древесину и необходимые инструменты. В течение недели салехардцы имели возможность не только увидеть, как мастера деревянного зодчества создают свои произведения, но и пообщаться с ними.

"Мастер из Кыргызстана Урмат Советкельдиев приехал в Салехард впервые. Его работа "Легенды Севера" олицетворяет связь человека с природой. В центре композиции жилище коренных народов - чум, окруженный небом и водой", - написали о кыргызстанце в местной прессе.

Все участники фестиваля получили дипломы. Часть их работ теперь украсит природно-этнографический комплекс в поселке Горнокнязевск в Приуральском районе, часть останется в Салехарде. По словам специалистов, благодаря специальным пропиткам и при бережном отношении посетителей скульптуры могут простоять десятилетия.