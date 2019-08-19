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Кыргызстанцы приняли участие в закрытии Международных армейских игр

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- Евгений Денисенко
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17 августа на территории подмосковного военно-патриотического парка культуры и отдыха Вооруженных Сил РФ "Патриот" состоялось торжественное закрытие Пятых юбилейных Армейских международных игр "АрМИ-2019". Они проходили с 3 по 17 августа на 25 военных полигонах 10 государств - России, Азербайджана, Армении, Китая, Казахстана, Индии, Ирана, Монголии и Узбекистана.

В различных армейских дисциплинах боролись за первенство команды из 39 стран. Военные из Кыргызстана участвовали в таких конкурсах, как танковый биатлон (полигон Алабино, Одинцовский район Московской области), "Десантный взвод" (Псковская область), "Инженерная формула" и "Безопасный маршрут" (Тюменская область), Конный марафон (Монголия). Члены сборной КР по танковому биатлону стали участниками и церемонии закрытия Игр.

Кубок Армейских международных игр получила Россия, завоевавшая 16 золотых, 12 серебряных и три бронзовые медали.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу, объявляя Игры закрытыми, поблагодарил руководителей оборонных ведомств стран, "которые сочли важным, нужным и сегодня уже необходимым участие в таких состязаниях". "Почему необходимым? Потому что чем больше нас, участников таких состязаний, тем крепче мир. И это для нас сегодня абсолютная аксиома", - пояснил глава российского оборонного ведомства.

"Я уверен, что на следующий год нас будет еще больше, я уверен, что в этих состязаниях родится еще больше дружеских уз, которые связывают сегодня многих военнослужащих из разных стран мира", - продолжил Шойгу. По мнению министра, если завтра среди участников появятся еще 20-30 стран, это привнесет дополнительный вклад в укрепление мира на планете.

Завершилась торжественная церемония закрытия Игр световым шоу и салютом. В влздух поднялись 120 дронов, которые создали в небе над парком 80-метровые анимированные "картины" на тему армейских международных игр. Затем в течение 10 минут из 15 салютных установок было произведено 3,2 тысячи выстрелов.


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URL: https://www.vb.kg/380855
Теги:
конкурс, Россия, армия, Кыргызстан, Вооруженные силы, танковый биатлон
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