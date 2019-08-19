Проект ГНС обернулся коллапсом. В очереди за ЭЦП бизнесмены стоят с ночи

С 1 июля Государственная налоговая служба запустила пилотный проект по использованию счета-фактуры в виде электронного документа. Для него необходимо наличие электронной цифровой подписи (ЭЦП). С этого месяца отчеты бизнесменов принимаются только с применением ЭЦП.

Проблема в том, что система госпредприятия "Инфоком" не интегрирована с базой ГНС. Получить подпись можно лишь в Бишкеке. На данный момент помимо "Инфокома", предоставляющего ЭЦП за 90 сомов, в столице ей занимаются еще две частные компании. Правда, стоить там она будет уже около 2 тысяч сомов. Но загвоздка не только в цене. Подобная инициатива ГНС вызвала серьезный коллапс в таких центрах.

В шоке от происходящего и сами бизнесмены, которые и обратились к VB.KG. По их словам, на 8.00 утра в очереди находилось уже 35 человек. Причем, у многих на руках не одна, а несколько фирм. И на них необходимо получить электронные подписи.

- Такое количество предпринимателей обслужить просто нереально. Вот только в случае неуплаты в ближайшие день-два мне лично будет начислен штраф в размере 13 тысяч сомов. И это при моем "нулевом" варианте. Люди сидят с 4.00 утра. Те, кто не успеет, собираются завтра занимать места с ночи. При этом на месте работает лишь один специалист. Что за издевательство над гражданами? Если уж придумали подобный проект, стоило как-то проработать и последствия! Или налоговики решили подзаработать и выполнить план благодаря нашим штрафам? Неудивительно, что еще больше предпринимателей будет уходить в тень, - возмущаются бизнесмены.

Стоит отметить, что ранее, эксперты предупреждали, что при внедрении в жизнь пилотного проекта по ЭЦП у государства может возникнуть ряд серьезных трудностей – от отсутствия стабильного Интернета до внешнеэкономических связей. Теперь к ним прибавилась и основная – невозможность получить в срок необходимую для бизнеса ЭЦП из-за огромных очередей.