На городище Красная Речка завершен сезон археологических раскопок

Городище Красная Речка - не столь раннее, как предполагалось прежде. Такой вывод сделали кыргызстанские и российские археологи после завершенного недавно сезона раскопок на одном из участков древнего поселения.

В северо-западной части городища работы велись учеными Института истории, археологии и этнологии НАН КР совместно с российскими коллегами больше десяти лет. Как рассказал Асан Торгоев, руководивший тогда раскопками, в 2010 году они обнаружили вначале обходную галерею буддийского храма, позже - фрагменты штампованных волос статуи Будды.

Асан Торгоев – выпускник КРСУ, ученик профессора Валентины Горячевой, несколько лет назад он уехал в Россию и теперь возглавляет группу ученых Эрмитажа, работающих в Кыргызстане.

На следующий год кыргызстанско-российская экспедиция раскопала на этом объекте и расчистила остатки статуи Будды в позе лотоса. Реставраторы Эрмитажа ее тщательно обклеили и законсервировали, после чего был сделан кирпичный саркофаг, в котором статуя простояла до 2014 года. Пять лет назад ее вывезли в Исторический музей, где она находится и сегодня. Когда музей вновь заработает после ремонта, посетители смогут увидеть эту отреставрированную статую Будды размером в полтора человеческих роста.

На другом раскопе в северо-западной части городища совместно с россиянами работы велись тоже больше десяти лет. Здесь ученые выполнили разрез крепостной стены и прилегающих наслоений. В этом году они дочистили восточный участок среза и дошли до материка, то есть до слоя, который не был потревожен культурными остатками.

По завершении работ раскоп закопали и сравняли с землей – провели полную полевую консервацию методом обратной засыпки. Перед этим археологи не только сфотографировали объект, но и зарисовали с абсолютной точностью до сантиметра все его детали.

Городище Красная Речка отождествляется с древним городом Навекат (в переводе с согдийского языка означает "Новый город"). Это зафиксировано в арабо-персидских и согдийских источниках. Видимо, город так назывался, потому что возник позже, чем Ак-Бешим и другие древние поселения Чуйской долины на Великом Шелковом пути.

Хотя когда-то ученые предполагали, что это городище 5 века. Однако обнаруженные в самых нижних слоях полуземлянки относятся, по словам научного сотрудника Национальной академии наук КР Валерия Кольченко и Асана Торгоева, в лучшем случае к середине второй половины 8 века, а может даже к 9 веку.

В этом году к изучению городища подключились археологи из КНР. Совместно с ними также в северо-западной части древнего поселения кыргызстанские ученые раскапывают еще одно большое монументальное здание. Но что именно здесь было в древности, пока неясно. На следующий год раскопки на этом объекте будут продолжены. Чтобы за это время дождевые, талые воды и ветры не разрушили древние глиняные стены, их закрыли временно плотной белой тканью и обложили мешками с грунтом.

К слову, городище Красная Речка - самое большое в Чуйской долине. Площадь центральных развалин 1200 на 800 метров, а вокруг них в периметре 5-10 километров находятся остатки усадебных построек и маленьких городов-крепостей.