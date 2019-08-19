20 августа в некоторых районах Сокулука не будет газа

ОсОО "Газпром Кыргызстан" доводит до сведения абонентов, что в связи с проведением ремонтно-восстановительных работ будет прекращена подача природного газа в следующих районах:

- 20 августа в селе Сокулук по ул. Кайназарова, Фрунзе, Ошская, Школьная, Московская, Ленина, Пионерская, Достук, детский сад "Жемчужина", кафе "Сейил";

- с 22 по 23 августа в городе Бишкек по ул. Джантошева, 19.

Отмечается, что ремонтные работы проводятся с целью обеспечения безопасности потребителей и безаварийной работы оборудования.