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Сторонник Атамбаева Фархад Баабиев заключен под стражу до 9 октября

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- Оксана Гут
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В ходе досудебного производства установлено участие Фархада Баабиева в массовых беспорядках 7-8 августа. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

В министерстве напомнили, что межведомственной следственной группой проводится досудебное производство по факту массовых беспорядках в селе Кой-Таш Аламудунского района 7-8 августа 2019 года.

В ходе досудебного производства 16 августа Фархад Баабиев уведомлен о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ст. 264 ч.2 УК Кыргызской Республики (участие в массовых беспорядках).

Первомайским районным судом Бишкека в отношении него избрана мера пресечения в виде заключения под стражу сроком до 9 октября 2019 года.

От редакции напомним, что Фархад Баабиев активный сторонник Алмазбека Атамбаева. После того, как он выступил 22 июня на собрании в Кой-Таше, им заинтересовались сотрудники 10-го отдела МВД и участковый инспектор. Тогда Баабиев призвал граждан в случае, если с Атамбаева снимут неприкосновенность и возбудят уголовное дело, в тот же день пойти на Белый дом.


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URL: https://www.vb.kg/380868
Теги:
Алмазбек Атамбаев, массовые беспорядки, суд, уголовная ответственность, Бишкек, Кыргызстан, МВД
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