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Топоры, болгарка, сейфы, телефоны. Что запрещенного нашли в ИК №47

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- Оксана Гут
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Государственная служба исполнения наказаний Кыргызстана 17 августа провела обысковые мероприятия в учреждении №47 города Бишкек.

В результате, как сообщает пресс-служба ГСИН КР, в исправительной колонии обнаружены и изъяты следующие запрещенные предметы:

1. Сотовые телефоны - 16 шт;

2. Денежные средства - 2714 сомов;

3. Батарейки от сотовых телефонов - 11 шт;

4. Зарядные устройства - 41 шт;

5. Сим. карты - 10 шт;

6. Наушники от сотовых телефонов - 26 шт;

7. Брага - 2 литра;

8. Металлические сейфы - 2 шт;

9. Ковры - 23 шт;

10. Топоры - 4 шт;

11. Игральные карты - 10 колод;

12. Плитки кустарного производства - 6 шт;

13. Спираль - 1 шт;

14. Бензин - 0,5 литров;

15. Болгарка - 1 шт;

16. Одеколон - 6 шт;

17. Вай-фай роутер - 1 шт;

18. Веревка - 10 метров;

19. Спортивный инвентарь - 12 шт;

20. Провод двухжильный - 3 метров;

21. Ножовка - 2 шт;

22. Электрическая пила (пчела) - 1 шт;

23. Power Bank- 1шт;

24. Колюще-режущие предметы - 114 шт;

25. Прочие - 81 шт.

Также обследована 15-ти метровая полоса вдоль основного ограждения. Следов подкопа и приготовлений к нему на прилегающей территории учреждения № 47 не обнаружено, заключили в ведомстве.


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URL: https://www.vb.kg/380870
Теги:
ГСИН, колонии, обыск, побег, Бишкек, Кыргызстан
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