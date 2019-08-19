Топоры, болгарка, сейфы, телефоны. Что запрещенного нашли в ИК №47

Государственная служба исполнения наказаний Кыргызстана 17 августа провела обысковые мероприятия в учреждении №47 города Бишкек.
В результате, как сообщает пресс-служба ГСИН КР, в исправительной колонии обнаружены и изъяты следующие запрещенные предметы:
1. Сотовые телефоны - 16 шт;
2. Денежные средства - 2714 сомов;
3. Батарейки от сотовых телефонов - 11 шт;
4. Зарядные устройства - 41 шт;
5. Сим. карты - 10 шт;
6. Наушники от сотовых телефонов - 26 шт;
7. Брага - 2 литра;
8. Металлические сейфы - 2 шт;
9. Ковры - 23 шт;
10. Топоры - 4 шт;
11. Игральные карты - 10 колод;
12. Плитки кустарного производства - 6 шт;
13. Спираль - 1 шт;
14. Бензин - 0,5 литров;
15. Болгарка - 1 шт;
16. Одеколон - 6 шт;
17. Вай-фай роутер - 1 шт;
18. Веревка - 10 метров;
19. Спортивный инвентарь - 12 шт;
20. Провод двухжильный - 3 метров;
21. Ножовка - 2 шт;
22. Электрическая пила (пчела) - 1 шт;
23. Power Bank- 1шт;
24. Колюще-режущие предметы - 114 шт;
25. Прочие - 81 шт.
Также обследована 15-ти метровая полоса вдоль основного ограждения. Следов подкопа и приготовлений к нему на прилегающей территории учреждения № 47 не обнаружено, заключили в ведомстве.