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Правительство поддержало инициативу МВД по снижению штрафов на дорогах

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- Оксана Гут
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Правительство Кыргызстана поддерживает инициативу Министерства внутренних дел страны по снижению размера штрафов за нарушение ряда правил дорожного движения. Об этом заявил вице-премьер-министр КР Жениш Разаков в ходе заседания межведомственной рабочей группы по анализу нормативных правовых актов КР, принятых в рамках судебно-правовой реформы, на предмет выявления пробелов и коллизий.

Вице-премьер-министр отметил, что предлагаемые изменения в первую очередь основаны на многочисленных обращениях граждан КР.

"К нам поступало достаточно много обращений со стороны общественности, депутатов Жогорку Кенеша, водителей о необходимости снижения размера штрафов по ряду нарушений. Наша рабочая группа на основании поступающих предложений одобрила снижение штрафов по 8 видам нарушений", - сказал Жениш Разаков.

Так, предлагается снизить категорию штрафов по нарушениям: невыполнение требований дорожных знаков; невыполнение требований разметки проезжей части дороги (за исключением нарушений правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения); нарушение правил остановки или стоянки; несоблюдение безопасной дистанции, интервала либо нарушение расположения транспортных средств на проезжей части; нарушение правил движения по автомагистралям; невыполнение требований Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика; нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения; нарушение правил пользования внешними осветительными приборами либо предупредительными сигналами.

Предполагается, что размер штрафов по вышеперечисленным видам нарушений снизится с 3000 сомов до 1000 сомов.

Кроме того, в рамках заседания были рассмотрены 4 вопроса по совершенствованию новых кодексов и законов, принятых в рамках проводимой судебно-правовой реформы. Одним из важных вопросов является концепция проекта Закона КР "О деятельности правоохранительных органов КР", целью которого является определение место и роли правоохранительных органов в системе органов государственной власти, установление правовых основ, принципов, задач и организации их деятельности. То есть, в будущем нормативное регулирование деятельности правоохранительных органов будет регулироваться одним единым законом.

Для информации:

Межведомственная рабочая группа образована распоряжением Премьер-министра Кыргызской Республики от 25 февраля 2019 года. Основной задачей межведомственной рабочей группы является анализ новых кодексов и законов на предмет выявления пробелов и коллизий. Для обеспечения деятельности рабочей группы дополнительно образованы две экспертные группы. В составы рабочих групп входят представители всех ветвей власти, а также экспертное гражданское общество. На сегодня экспертными группами проведено более 20 заседаний, на которых рассмотрено более 120 законодательных инициатив. В свою очередь, межведомственной рабочей группой проведено пять заседаний по рассмотрению 26 законодательных предложений.


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URL: https://www.vb.kg/380876
Теги:
дороги, ПДД, правительство, штраф, Кыргызстан, МВД
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