Правительство поддержало инициативу МВД по снижению штрафов на дорогах

Правительство Кыргызстана поддерживает инициативу Министерства внутренних дел страны по снижению размера штрафов за нарушение ряда правил дорожного движения. Об этом заявил вице-премьер-министр КР Жениш Разаков в ходе заседания межведомственной рабочей группы по анализу нормативных правовых актов КР, принятых в рамках судебно-правовой реформы, на предмет выявления пробелов и коллизий.

Вице-премьер-министр отметил, что предлагаемые изменения в первую очередь основаны на многочисленных обращениях граждан КР.

"К нам поступало достаточно много обращений со стороны общественности, депутатов Жогорку Кенеша, водителей о необходимости снижения размера штрафов по ряду нарушений. Наша рабочая группа на основании поступающих предложений одобрила снижение штрафов по 8 видам нарушений", - сказал Жениш Разаков.

Так, предлагается снизить категорию штрафов по нарушениям: невыполнение требований дорожных знаков; невыполнение требований разметки проезжей части дороги (за исключением нарушений правил обгона или маневрирования с выездом на полосу встречного движения); нарушение правил остановки или стоянки; несоблюдение безопасной дистанции, интервала либо нарушение расположения транспортных средств на проезжей части; нарушение правил движения по автомагистралям; невыполнение требований Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика; нарушение правил обгона или маневрирования без выезда на полосу встречного движения; нарушение правил пользования внешними осветительными приборами либо предупредительными сигналами.

Предполагается, что размер штрафов по вышеперечисленным видам нарушений снизится с 3000 сомов до 1000 сомов.

Кроме того, в рамках заседания были рассмотрены 4 вопроса по совершенствованию новых кодексов и законов, принятых в рамках проводимой судебно-правовой реформы. Одним из важных вопросов является концепция проекта Закона КР "О деятельности правоохранительных органов КР", целью которого является определение место и роли правоохранительных органов в системе органов государственной власти, установление правовых основ, принципов, задач и организации их деятельности. То есть, в будущем нормативное регулирование деятельности правоохранительных органов будет регулироваться одним единым законом.

Для информации:

Межведомственная рабочая группа образована распоряжением Премьер-министра Кыргызской Республики от 25 февраля 2019 года. Основной задачей межведомственной рабочей группы является анализ новых кодексов и законов на предмет выявления пробелов и коллизий. Для обеспечения деятельности рабочей группы дополнительно образованы две экспертные группы. В составы рабочих групп входят представители всех ветвей власти, а также экспертное гражданское общество. На сегодня экспертными группами проведено более 20 заседаний, на которых рассмотрено более 120 законодательных инициатив. В свою очередь, межведомственной рабочей группой проведено пять заседаний по рассмотрению 26 законодательных предложений.