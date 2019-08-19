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В Воронеже вспомнили подвиг Чолпонбая Тулебердиева (фото)

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- Евгений Денисенко
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Международный фестиваль дружбы народов состоялся на территории Лискинского района Воронежской области. Его участниками стали, в числе других, дети и взрослые – уроженцы Кыргызстана.

- Главными темами фестиваля были 77-я годовщина подвига кыргызстанца Чолпонбая Тулебердиева, который 6 августа 1942 года закрыл собой в бою, проходившем в этих местах, амбразуру вражеского дзота. А также – приближающаяся 75-я годовщина победы в Великой Отечественной войне, к празднованию которой в нашем регионе уже развернулась подготовка, - говорит член бюро Воронежского областного Совета ветеранов, заместитель председателя исполкома и руководитель воронежского представительства Международного Союза "Наследники Победы" Валентина Шумлянская.

- Собрались представители различных национальностей, проживающих в области, среди них немало кыргызстанцев, из числа местной диаспоры, - продолжила Шумлянская. - Их соотечественники прибыли также из ряда регионов России, включая Москву, Курск, Ростов-на-Дону, а также из Бишкека, Ошской и Таласской областей, других регионов Кыргызстана. Состоялись митинг памяти, возложение венков и цветов к братскому захоронению павших в Великой Отечественной войне, к памятнику и могиле Героя Советского Союза Чолпонбая Тулебердиева. А затем на площадке перед школой в селе Селявинское Второе, на территории которого принял свой последний бой Чолпонбай, и в здешнем клубе была показана интернациональная концертная программа, символизирующая дружбу народов. Ее подготовили сами участники фестиваля. Исполнялись песни и танцы различных народов, звучали русская балалайка, кыргызский комуз. Желающие, включая ребятишек, смогли поучаствовать и в спортивных соревнованиях.

По словам Валентины Шумлянской, без проживающих в Воронежской области уроженцев Кыргызстана уже многие годы не обходится ни одно культурно-массовое мероприятие, организуемое руководством региона, властями и общественностью на местах. Все вместе сейчас готовятся и к юбилею великой Победы. В этой связи активизировалась и поисковая работа. Ведь в этих краях в Великую Отечественную проходило немало кровопролитных сражений, в которых участвовали, отдали свои жизни и другие соотечественники Чолпонбая Тулебердиева.


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URL: https://www.vb.kg/380884
Теги:
ВОВ, Россия, герой, Кыргызстан
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