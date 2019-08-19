22 августа в некоторых частях Бишкека не будет воды

22 августа в некоторых частях города будет отключена подача воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.
В связи с профилактическими работами на водопроводе с 10:00 до 21:00 не будет воды в следующих жилых районах:
• Весь 12-ом микрорайон;
• Дома №12/1, 13/1, 14/1, 6/1, 14/2 в 11-ом микрорайоне;
• Дом №52а в микрорайоне "Асанбай";
• Дома №14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49/2, 53/2, 53, 53/3, 49/6, 49/7 в 7-ом микрорайоне;
• Жилой городок "Ницца";
• Жилой массив верхний Кок-Жар;
• Американский университет в Центральной Азии.
Кроме того, понизится давление холодного водоснабжения в 5-ом микрорайоне в домах №28, 29, 30, 30а, 32, 33, 34, 35, 36, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 72/1, 73, 79, 80, 81, 82, 82/1, 59, 61, 56а.
- ПЭУ "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой, - отмечают в муниципалитете.
Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:
- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;
- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.
- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.