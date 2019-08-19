22 августа в некоторых частях Бишкека не будет воды

22 августа в некоторых частях города будет отключена подача воды. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Бишкека.

В связи с профилактическими работами на водопроводе с 10:00 до 21:00 не будет воды в следующих жилых районах:

• Весь 12-ом микрорайон;

• Дома №12/1, 13/1, 14/1, 6/1, 14/2 в 11-ом микрорайоне;

• Дом №52а в микрорайоне "Асанбай";

• Дома №14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 49/2, 53/2, 53, 53/3, 49/6, 49/7 в 7-ом микрорайоне;

• Жилой городок "Ницца";

• Жилой массив верхний Кок-Жар;

• Американский университет в Центральной Азии.

Кроме того, понизится давление холодного водоснабжения в 5-ом микрорайоне в домах №28, 29, 30, 30а, 32, 33, 34, 35, 36, 63, 64, 65, 68, 69, 70, 71, 72, 72/1, 73, 79, 80, 81, 82, 82/1, 59, 61, 56а.

- ПЭУ "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит горожан, учреждения и организации запастись питьевой водой, - отмечают в муниципалитете.

Если у вас возникли проблемы с водоснабжением, просьба обращаться в ПЭУ "Бишкекводоканал" по телефонам:

- Центральная диспетчерская служба ПЭУ "Бишкекводоканал: 56-03-20;

- контакты для обращений по внутридомовым сетям: 54-42-45, 54-42-44.

- Управление "Горводопровод" принимает заявки по наружным сетям: 44-95-97, 44-96-45.