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Со взяткой задержан главный бухгалтер Бургандинского айыл окмоту (видео)

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- Оксана Гут
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Главный бухгалтер Бургандинского айыл окмоту Ноокенского района вымогал деньги с предпринимательницы за ранее выигранный тендер. Об этом сообщает пресс-служба ГСБЭП КР.

В межрайонный отдел ГСБЭП при ПКР по Базар-Коргонскому, Ноокенскому, Тогуз-Тороузскому, Сузакским районам и городу Джалал-Абад Джалал-Абадской области с заявлением обратилась индивидуальный предприниматель гражданка Ч.А. Она сообщила, что главный бухгалтер Бургандинского айыл окмоту Ноокенского района М.А. вымогает с нее денежные средства в сумме более 70 тысяч сомов за ранее выигранный тендер.

Указанное заявление в ходе досудебного производства было зарегистрировано в Едином реестре преступлении и проступков (ЕРПП) по статье 326 (вымогательство взятки) Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

Так, в ходе досудебного производства было установлено, что главный бухгалтер Бургандинского айыл окмоту Ноокенского района М.А., пользуясь своим служебным положением вопреки интересов государства, вымогает денежные средства в размере 74 тысячи сомов за ранее выигранный тендер на поставку строительных материалов.

14 августа текущего года в ходе проведения соответствующих мероприятий при получении взятки в сумме 40 тысяч сомов с поличным задержан главный бухгалтер Бургандинского айыл окмоту Ноокенского района гражданин М.А.

В настоящее время ведется досудебное производство.


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URL: https://www.vb.kg/380900
Теги:
бизнес, задержание, Ноокенский район, тендер, уголовная ответственность, ГСБЭП, взятка, Кыргызстан
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