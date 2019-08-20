Приезд в Кыргызстан обошелся российской семье в 823 тысячи рублей

Молодым супругам из Джидинского района Бурятии пришлось выплатить 823 тысячи рублей ради приезда в Кыргызстан. Такую сумму составил долг, накопившийся у этой семейной пары по кредиту, без погашения которого они оказались лишены возможности покидать Россию.

Как сообщили в Управлении Федеральной службы судебных приставов (ССП) по Республике Бурятия, эти молодые люди работают по контракту в Кыргызской Республике, в городе Кант. Еще до устройства на эту работу они оформили кредит в Сбербанке, исправлено вносили ежемесячные платежи, но после переезда в Кыргызстан перестали делать это.

По действующим в РФ правилам, в случае наличия каких-либо задолженностей гражданам может быть запрещен выезд их из страны вплоть до погашения долга. Соответствующее постановление было вынесено службой судебных приставов в отношении и этой семейной пары, которая, побывав на родине, намеревалась вновь отправиться в КР. При пересечении пункта пропуска на границе сотрудники пограничной службы сообщили супругам о невозможности возвращения назад в Кыргызстан из-за имеющегося ограничения.

Получив на этот счет разъяснение соответствующих норм законодательства, должники сумму долга в размере 823 тысяч рублей внесли на депозитный счет ССП. На основании платежного поручения ограничительные меры в отношении супругов были сняты, путь в КР им был открыт.