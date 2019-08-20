Атамбаеву продлили арест до 26 октября. На суде он не сказал ни слова

Сегодня, 20 августа, Первомайский районный суд под председательством судьи Абдразака Боронбаева продлил меру пресечения Алмазбеку Атамбаеву до 26 октября. С соответствующим ходатайством выступила сторона обвинения.

Процесс вновь прошел в здании ГКНБ в закрытом режиме. В нем принял участие адвокат бывшего президента Сергей Слесарев и сам Алмазбек Атамбаев. Как сообщил журналистам Слесарев, его подзащитный на суде не сказал ни одного слова.

- Алмазбек Шаршенович чувствует себя удовлетворительно, выглядит хорошо. Сейчас мне снова удастся с ним увидеться. Военная прокуратура в рамках досудебного производства решила провести очередной допрос. Хотя позиция моего подзащитного им известна – не давать каких-либо показаний, - отметил юрист.

Возле здания Госкомитета национальной безопасности во время процесса собралось несколько сторонников Атамбаева. В том числе его советница Кундуз Джолдубаева, которая заявила, что узнала о выездном заседании суда лишь за полчаса до его начала. Она отметила, что власти бояться скопления сторонников бывшего президента, поэтому проводят заседания в закрытом режиме. Это нарушение закона, заключила она.

Напомним, бывшего президента задержали 8 августа и после допроса водворили в СИЗО ГКНБ на время следствия. Атамбаев обвиняется более чем в десяти преступлениях. В том числе коррупция, организация убийства, попытки убийства и захвата заложников.