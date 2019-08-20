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Атамбаеву продлили арест до 26 октября. На суде он не сказал ни слова

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- Оксана Гут
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Сегодня, 20 августа, Первомайский районный суд под председательством судьи Абдразака Боронбаева продлил меру пресечения Алмазбеку Атамбаеву до 26 октября. С соответствующим ходатайством выступила сторона обвинения.

Процесс вновь прошел в здании ГКНБ в закрытом режиме. В нем принял участие адвокат бывшего президента Сергей Слесарев и сам Алмазбек Атамбаев. Как сообщил журналистам Слесарев, его подзащитный на суде не сказал ни одного слова.

- Алмазбек Шаршенович чувствует себя удовлетворительно, выглядит хорошо. Сейчас мне снова удастся с ним увидеться. Военная прокуратура в рамках досудебного производства решила провести очередной допрос. Хотя позиция моего подзащитного им известна – не давать каких-либо показаний, - отметил юрист.

Возле здания Госкомитета национальной безопасности во время процесса собралось несколько сторонников Атамбаева. В том числе его советница Кундуз Джолдубаева, которая заявила, что узнала о выездном заседании суда лишь за полчаса до его начала. Она отметила, что власти бояться скопления сторонников бывшего президента, поэтому проводят заседания в закрытом режиме. Это нарушение закона, заключила она.

Напомним, бывшего президента задержали 8 августа и после допроса водворили в СИЗО ГКНБ на время следствия. Атамбаев обвиняется более чем в десяти преступлениях. В том числе коррупция, организация убийства, попытки убийства и захвата заложников.


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URL: https://www.vb.kg/380907
Теги:
Алмазбек Атамбаев, ГКНБ, суд, уголовная ответственность, Кыргызстан, Сергей Слесарев, Кундуз Жолдубаева, Арест
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