По "Электронной очереди" в детские сады определено более 48 тысяч детей

В Кыргызстане с начала запуска программы "Электронная очередь" в детские сады определено более 48 тысяч детей. Об этом информирует пресс-служба Министерства образования и науки КР.

По данным ведомства, реализация программы "Электронная очередь" в дошкольные образовательные организации Кыргызской Республики на платформеbalabakcha.edu.gov.kg была начата в 2018 году.

"С момента запуска программы в городах Бишкек, Ош и в Иссык-Атинском районе Чуйской области родителями было подано 115 500 электронных заявок, более 48 тысяч детей определены в детские сады.

В данный момент в министерство образования и науки поступили заявления о подключении к "Электронной очереди" из городов Джалал-Абад, Баткен, Кызыл-Кия, Сулюкты и Иссык-Кульской области", - говорится в сообщении МОН КР.