МВД: Заявленный Ириной Карамушкиной житель Таласской области умер на охоте

Ранее в ряде информагентств и социальных сетях со ссылкой на депутата Жогорку Кенеша Ирины Карамушкиной сообщалось, что во время спецоперации в доме бывшего президента Алмазбека Атамбаева от полученных ранений скончался 24-летний парень Курманбек уулу Миржан. Ряд министерств и правоохранительных ведомств выступили с опровержением данного факта. Со стороны министерства внутренних дел проводилась тщательная проверка указываемой информации, сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, Курманбек уулу Миржан 1996 года рождения погиб в результате несчастного случая, имевшего место в Суусамырской долине, и был похоронен 11 августа 2019 года.

"В ходе предварительной проверки, проводимой органами внутренних дел, гражданин Шабданов Курманбек являющийся отцом парня, сообщил следующие факты:

8 августа Курманбек уулу Миржан взяв с собой зарегистрированное на себя ружье 12 калибра, сев на отцовского коня, направился на охоту в Суусамыр. 9 августа во время охоты в горах Миржан случайно ранил себя в ногу из ружья. Пока его доставляли, ушло много времени, потерял много крови и в результате этого по пути скончался.

Как выяснилось, похороны прошли 11 августа в Таласском районе, но о несчастном случае и смерти молодого человека в правоохранительные органы родственники не сообщили.

В настоящее время данный факт зарегистрирован в ЕРПП. Предварительная проверка осуществляется Жайылским и Таласским РОВД. Сотрудники милиции опросили ряд родственников и жителей села. Установлено, что ружье 12 калибра было зарегистрировано на Курманбек уулу Миржан.

Принимаются необходимые меры по установлению всех обстоятельств произошедшего. Органами внутренних дел поднимается вопрос об эксгумации тела в соответствии с УПК КР", говорится в сообщении МВД.