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Страны ОДКБ защитят железные дороги от врагов

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- Евгений Денисенко
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В рамках ОДКБ создается межгосударственная рабочая группа, которая займется формированием единой системы технического прикрытия железных дорог стран-партнеров. Проект положения об этой группе согласован на состоявшемся в Москве заседании Постоянного совета ОДКБ.

Заседание прошло под председательством Амана Мамбетсеитова, Постоянного и Полномочного представителя Кыргызской Республики в ОДКБ (КР сейчас председательствует в этой организации), с участием заместитель Генерального секретаря ОДКБ Петра Тихоновского.

Принято решение внести упомянутый документ на рассмотрение Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности (КСББ) ОДКБ. Также были обсуждены и доработаны изменения в положение об операции постоянного действия по противодействию преступлениям в сфере информационных технологий (операция "ПРОКСИ") и перечень тем совместных заявлений в 2020 году. Эти вопросы предполагается рассмотреть на совместном заседании Советов министров обороны, иностранных дел СМИД, СМО и КСББ в ноябре текущего года.

Постоянный совет организации ОДКБ - важнейший орган организации, который координирует взаимодействие государств–партнеров и состоит из их полпредов при ОДКБ. В ОДКБ сегодня входят Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан.


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URL: https://www.vb.kg/380928
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