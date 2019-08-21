ЦОНы в Бишкеке будут работать по прежнему графику с 9.00 до 18.00

Государственная регистрационная служба при правительстве Кыргызской Республики информирует, что с 21 августа 2019 года Центры обслуживания населения по городу Бишкек будут работать по прежнему графику работы с 9.00 до 18.00.

Как известно, с 26 июня в качестве пилотного проекта график работы ЦОНов по Бишкеку был продлен в общей сложности на два часа (с 8.00 до 19.00 без перерыва на обед). При этом, по результатам проведенного мониторинга реализации проекта в части качества и количества оказываемых услуг, принято решение о целесообразности установить рабочий график с 9.00 до 18.00.

Мониторинг проекта показал, что продление рабочего графика в условиях ограниченности штатных единиц, требующее перераспределения обязанностей среди сотрудников, неблагоприятно сказался на производительности труда в целом и на качество предоставляемых услуг в частности.

В свою очередь, как сообщает пресс-служба ГРС, ЦОНы по Бишкеку продолжат работу без перерыва на обед.