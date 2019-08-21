На границе задержали четырех граждан Казахстана, собиравших ежевику

Вчера, 20 августа 2019 года, пограничники управления ГПС КР по Чуйской области задержали граждан Казахстана, которые незаконно пересекли государственную границу вне пункта пропуска. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По данным ведомства, пограничный наряд во время несения службы обнаружил четырех граждан Казахстана, которые в ходе сбора ежевики пересекли государственную границу и оказались на территории Кыргызстана.

Нарушители государственной границы были задержаны и после составления соответствующих документов переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.