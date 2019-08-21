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На границе задержали четырех граждан Казахстана, собиравших ежевику

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- Оксана Гут
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Вчера, 20 августа 2019 года, пограничники управления ГПС КР по Чуйской области задержали граждан Казахстана, которые незаконно пересекли государственную границу вне пункта пропуска. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы КР.

По данным ведомства, пограничный наряд во время несения службы обнаружил четырех граждан Казахстана, которые в ходе сбора ежевики пересекли государственную границу и оказались на территории Кыргызстана.

Нарушители государственной границы были задержаны и после составления соответствующих документов переданы сотрудникам территориального подразделения ГКНБ КР.


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URL: https://www.vb.kg/380933
Теги:
граница, задержание, Казахстан, Кыргызстан, Погранслужба
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