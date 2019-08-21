Азимбек Бекназаров приглашен в МВД на допрос

Азимбек Бекназаров был приглашен в Следственную службу МВД на допрос.

Как сообщает пресс-служба МВД КР, 20 августа в рамках досудебного производства по событиям 7- 8 августа в Следственную службу МВД Кыргызской Республики для дачи показаний был приглашен Азимбек Бекназаров.

- Он был приглашен на допрос в качестве свидетеля, где подписал документ о неразглашении тайны следствия, - отмечают в ведомстве.

В настоящее время следственной службой МВД КР проводятся дальнейшие следственные мероприятия согласно законодательства Кыргызской Республики.