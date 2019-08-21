Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Азимбек Бекназаров приглашен в МВД на допрос

248  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Азимбек Бекназаров был приглашен в Следственную службу МВД на допрос.

Как сообщает пресс-служба МВД КР, 20 августа в рамках досудебного производства по событиям 7- 8 августа в Следственную службу МВД Кыргызской Республики для дачи показаний был приглашен Азимбек Бекназаров.

- Он был приглашен на допрос в качестве свидетеля, где подписал документ о неразглашении тайны следствия, - отмечают в ведомстве.

В настоящее время следственной службой МВД КР проводятся дальнейшие следственные мероприятия согласно законодательства Кыргызской Республики.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380940
Теги:
Азимбек Бекназаров, Алмазбек Атамбаев, массовые беспорядки, Кыргызстан, следствие, уголовное дело, МВД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  