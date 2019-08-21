В сентябре в школы Кыргызстана пойдут 156 тысяч первоклассников

По оперативным данным, в новом учебном году в первый класс пойдет более 156 тысяч детей. Информирует пресс-служба Министерства образования и науки КР.

В том числе в Бишкеке – 22 тысяч 981 человек, в Оше – 11 тысяч 69, в Ошской области – 22 тысячи 210, в Нарынской области – 13 тысяч 982, в Иссык-Кульской области – 15 тысяч 182, в Джалал-Абадской области – 25 тысяч 257, в Баткенской области – 11 тысяч 443, в Чуйской области – 23 тысячи 600, в Таласской - 10 тысяч 540.

Общее количество школьников с 1-го по 11-е классы по республике в текущем году составит 1 млн. 268 тысяч.

Как отмечают в ведомстве, за пять лет рост числа школьников в городах составил 25%, а в сельской местности – 14%.

Количество школ по республике составляет 2 265 образовательных организаций.