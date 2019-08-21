Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

В КР имена неплательщиков алиментов будут публиковаться в сети

38  0
- Оксана Гут
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

База данных должников по алиментным обязательствам будут опубликованы на сайте Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

В связи вступлением в силу Закона "О внесении изменений в Закон "О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве", принятый Жогорку Кенешем 26 июня 2019 года, Судебный департамент при

Верховном суде КР создает и ведет электронной базы данных должников по алиментным обязательствам.

В случае нахождения должника в розыске, на основании письменного заявления взыскателя, судебный исполнитель размещает на официальном сайте Судебного департамента при Верховном суде КР фотографии и сведения должника по алиментным обязательствам, находящегося в розыске.

После полного погашения задолженности или прекращения исполнительного производства информация о должнике исключается из базы данных Судебного департамента.

Напомним, данный Закон направлен на защиту института материнства и детства путем регулирования некоторых вопросов по алиментным обязательствам недобросовестных должников.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380958
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  