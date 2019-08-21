В КР имена неплательщиков алиментов будут публиковаться в сети

База данных должников по алиментным обязательствам будут опубликованы на сайте Судебного департамента при Верховном суде Кыргызской Республики. Об этом сообщает пресс-служба департамента.

В связи вступлением в силу Закона "О внесении изменений в Закон "О статусе судебных исполнителей и об исполнительном производстве", принятый Жогорку Кенешем 26 июня 2019 года, Судебный департамент при

Верховном суде КР создает и ведет электронной базы данных должников по алиментным обязательствам.

В случае нахождения должника в розыске, на основании письменного заявления взыскателя, судебный исполнитель размещает на официальном сайте Судебного департамента при Верховном суде КР фотографии и сведения должника по алиментным обязательствам, находящегося в розыске.

После полного погашения задолженности или прекращения исполнительного производства информация о должнике исключается из базы данных Судебного департамента.

Напомним, данный Закон направлен на защиту института материнства и детства путем регулирования некоторых вопросов по алиментным обязательствам недобросовестных должников.