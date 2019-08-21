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Пожар на складе бытовой техники локализован, но еще не ликвидирован

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- Оксана Гут
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Пожар на складе бытовой техники по улице Интергельпо в Бишкеке локализован в 15.04 часов. Об этом сообщает пресс-служба МЧС КР.

Отмечается, что работа по его ликвидации продолжается.

По предварительным данным, общая площадь территории, охваченной огнем составила 2,8 тыс. кв.м.

Информация о сумме ущерба и причинах пожара уточняется.

По данным пресс-службы Минздрава КР, в результате пожара по линии скорой медицинской помощи в отделение токсикологии Бишкекского научно-исследовательского центра травматологии и ортопедии поступили двое пострадавших.

В том числе:

О.Н. 31 год, предварительный диагноз: отравление продуктами горения. Состояние средней тяжести.

И. А. 33 года, предварительный диагноз: отравление продуктами горения. Состояние врачами оценивается как тяжелое.

Напомним, сегодня примерно в 11.23 часа загорелся склад бытовой техники на пересечении улиц Московская и Интергельпо. Огонь тушили 8 пожарных расчетов. Как выяснилось, склад принадлежит компании Beko.


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URL: https://www.vb.kg/380960
Теги:
бизнес, пожар, Бишкек, Кыргызстан, МЧС
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