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В Москве отметят День независимости Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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Большой праздник, посвященный Дню независимости Кыргызстана, пройдет 31 августа в Москве, на Центральной площади Государственного музея – заповедника "Кузьминки-Люблино". Организаторами торжества выступило

посольство КР в РФ совместно с общественными организациями кыргызской диаспоры в российской столице и Подмосковье.

- Программа этого этнокультурного мероприятия под названием "Кыргызстан за Евразийское единство", приуроченного к главному для нашей страны празднику, весьма обширна. Она включает посещение кыргызского дворика с юртами, оформленными в национальном стиле, выставки изделий прикладного искусства и национальной кухни, концертные номера артистов кыргызской диаспоры и представителей других национально-культурных центров, Ассамблей народов России и Евразии, военного оркестра, в рамках ежегодного международного военно-музыкального фестиваля в Москве "Спасская башня", а также национальные спортивные игры, - рассказала атташе посольства Гулбарчын Байымбетова.

Ожидается участие в празднике, на который приглашаются все желающие, представителей органов власти РФ и депутатов Государственной Думы, глав дипломатических представительств государств СНГ, Ассамблей народов России и Евразии. Как заявлено, это мероприятие направлено также на укрепление социальных, культурных, общественных связей на евразийском пространстве, поддержку национальных традиций и духовно-нравственных символов.

День независимости Кыргызстана ежегодно отмечается в различных регионах России - силами кыргызских сообществ, при поддержке местных властей и общественности. В Москве в этот день организации кыргызской диаспоры проводили празднование разрозненно, в различных частях города, преимущественно в стенах кыргызских кафе и ресторанов. Но на сей раз по инициативе посольства и лично посла Аликбека Джекшенкулова решено было объединить усилия и устроить общее большое торжество в одном из популярных мест российской столицы, массово посещаемых ее жителями и гостями. Одной из достопримечательностей планируемого события станут восемь установленных в "Кузьминках" юрт – по числу областей Кыргызстана плюс Бишкек.


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URL: https://www.vb.kg/380961
Теги:
День независимости, посольство, Россия, Москва, Кыргызстан, кыргызско-российское сотрудничество
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