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В 2019 году больше всего разрешений на работу в Кыргызстане выдано китайцам

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- Оксана Гут
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Уполномоченный по вопросам предупреждения коррупции Государственной службы миграции КР Куван Бекмуратов предоставил информацию об иностранных гражданах и лицах без гражданства, осуществляющих трудовую деятельность на территории Кыргызстана за 7 месяцев 2019 года (на 1.08.2019 г.)

- В целях увеличения поступлений в государственный бюджет Кыргызской Республики, а также защиты национального рынка труда от притока низкоквалифицированной иностранной рабочей силы правительством КР были установлены новые ставки государственной пошлины за выдачу разрешений на работу иностранным специалистам, - напоминает Бекмуратов.

Так, за семь месяцев текущего года за выдачу разрешительных документов поступило в республиканский бюджет 64,3 млн. сомов, в сравнении с 7 месяцами 2018 г. сумма поступлений выросла в 1,8 раз (с 35,8 млн. сомов).

Отмечается, что новые ставки государственной пошлины позволят Государственной службе миграции до конца года пополнить бюджет республики примерно на 100 млн. сом.

За 7 месяцев 2019 года разрешение на работу на территории Кыргызской Республики получили 8 тысяч 757 иностранных специалистов, что составляет 50,3% от утвержденной правительством КР квоты на 2019 год – (всего -17 тысяч 410 человек), в т.ч. индивидуальным предпринимателям – 656 человек.

В разрезе регионов КР трудовая квота, установленная на 1.08.2019 года выглядит следующим образом:

г. Бишкек – 43,4%;

Джалал-Абадской области – 25,2%;

Чуйской области – 15,5%;

Ошской области – 5,0%;

г. Ош – 4,7%;

Нарынской области – 2,8%;

Иссык-Кульской области – 1,9%;

Баткенская области – 1,1%;

Таласской области – 0,4%.

По отраслям экономики картина выглядит следующим образом:

- по промышленности и строительству – 42,3%. (Производство нефтепродуктов и стройматериалов, строительство и реконструкция автодорог, швейное производство, строительство и транспорт);

- по сельскому хозяйству – 1,7%;

- по энергетике, геологоразведки, горнорудной промышленности – 25,1%. (Разработка и добыча золота в Чуйской области, нефти, газа и золото в Джалал-Абадской области, угля в Ошской области);

-по торговли, общепиту и прочим услугам – 21,1 %. (В т.ч. индивидуальные предприниматели – 7,5%);

- по здравоохранению, образованию и науке (благотворительность) – 9,4%;

- по кредитованию и банковскому сектору – 0,3%.

Наибольшее количество разрешений для осуществления трудовой деятельности среди представителей 81-ой страны получили граждане Китая.

В частности, граждане КНР - 76,6% или 6 тысяч 711 человек, граждане Турецкой Республики - 6,7% или 588 человек, граждане Республики Корея – 2,7% или 238 человек, граждане Пакистана– 2,1% или 186 человек, граждане США – 1,3% или 113 человек, граждане Индии и Узбекистана – по 1,2% или 104 и 101 человек соответственно.

Разрешения на работу в Бишкеке и Чуйской области выданы 515-ти иностранцам, в южном регионе – 141-му.


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URL: https://www.vb.kg/380963
Теги:
Китай, Южная Корея, правительство, рынок, трудовая миграция, трудоустройство, Турция, Кыргызстан
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