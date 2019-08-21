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В Россию не пропустили мед из Кыргызстана

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- Евгений Денисенко
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На въезде в Омскую область был задержан автомобиль, перевозивший 700 килограммов меда из Кыргызстана. По информации Россельхознадзора, груз остановили в ППУ "Черлакский".

При проверке, проводимой специалистами местного Россельхознадзора, выяснилось, что товар везут из Кыргызстана в Иркутскую область через Омскую область транзитом. Ветеринарный сертификат Таможенного союза на эту партию меда водитель предъявить не смог, у него с собой не было такого документа.

"В этой связи было принято решение о запрете ввоза меда на территорию РФ и возврате по месту погрузки. Правонарушитель привлечен к административной ответственности согласно статье за несоблюдение ветеринарно-санитарных правил", - сообщили в Россельхознадзоре.

Здесь отмечают, что это не первый случай возврата продукции из Кыргызстана, транспортировавшейся с нарушением требований, установленных в рамках Евразийского экономического союза. Еще большую по объему – 800 килограммов – партию меда пришлось вернуть в феврале 2016 года обратно по той же причине - товар следовал из Ошской области в Иркутск транзитом через Омскую область без ветеринарных сопроводительных документов.

Одновременно в Россельхознадзоре Якутии сообщили, что здесь, на территории посёлка Нижний Бестях Мегино-Кангаласского района, уничтожили заражённые щитовкой фрукты из Кыргызстана и Узбекистана. В ходе внеплановых проверок трёх торговых точек были обнаружены заражённые калифорнийской щитовкой яблоки из Кыргызстана, абрикосы и яблоки из Узбекистана, слива (происхождение не установлено), фасоль белая (происхождение не установлено) зараженные зерновкой рода калособрухус. Всю эту продукцию специалисты изъяли и сожгли на местном полигоне, на реализаторов наложили штрафы.


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URL: https://www.vb.kg/380966
Теги:
продовольствие, Россия, штраф, Кыргызстан, автомобили
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