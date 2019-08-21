В Казахстане извинились за карту, где Кыргызстан включен в состав КНР

В мае в Нур-Султане прошло официальное мероприятие с участием госорганов Казахстана и КНР по обсуждению международного сотрудничества "Один пояс, один путь". Организаторами выступил казахстанский Центр по изучению Китая. В качестве оформления, как выяснилось недавно, были использованы некорректные карты мира, где Кыргызстан и Таджикистан были включены в состав Китайской народной республики.

Молодой кыргызстанский предприниматель Тилек Токтогазиев потребовал профильные ведомства отреагировать на этот факт.

Он заявил, что такая карта использовалась не только на официальной встрече представителей двух стран-соседей, но и находится в доступном пользовании на всей территории Китая.

Накануне, Токтогазиев написал на своей странице в Facebook, что ему пришли официальные письма из Астаны с публичными извинениями.

- Недоразумение произошло по причине невнимательности Мурадова Д. работника административного отдела нашего Центра, ответственного за оформление зала и прием заказных в "Медиа Принт" печатных материалов. Центр по изучению Китая заверяет, что какого-либо политического контекста в этой технической ошибке не было, - говорится в письме от Центра изучения Китая.

Также отмечается, что вышеназванный сотрудник был уволен "ввиду ситуации, повлекшей серьезные репутационные риски".

Письмо с официальными извинениями пришло и от типографии, выпустившей некорректную карту.

- Какого-либо плохого умысла в этом изображении на карте не было, - уверяют в "Медиа Принт", сославшись на отсутствие специальных географических знаний у исполнителя.

Сам Тилек Токтогазиев отметил, что "извинения приняты".

- Но остался вопрос по производству и распространению некорректных карт на территории Китая. Во второй раз обращаюсь в наше Министерство иностранных дел Кыргызской Республики, а также в Министерство иностранных дел Республики Таджикистан с просьбой отреагировать на эти вопиющие процессы, которые ставят под сомнения территориальную целостность и суверенитет наших государств. Требуем добиться публичных извинений и штрафов в отношении производителей карт и прочих товаров, на которых нанесены карты, где Кыргызстан и Таджикистан находятся в составе КНР с последующим снятием их с производства, - написал он в соцсетях.