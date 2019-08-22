Два кыргызских фильма поборются за призы "Киношока"

Две картины, созданные кыргызскими режиссерами, включены в официальные конкурсные программы XXVIII Открытого российского фестиваля кино "Киношок".

В нынешнем году один из старейших российских киносмотров пройдет с 1 по 8 сентября в городе-курорте Анапа.

У кинофестиваля пять конкурсных программ: полнометражных, короткометражных, документальных, телевизионных и детских картин. Телевизионные работы участников оцениваются зрительским голосованием. Детским - оценки выставляют мальчишки и девчонки. А вот полнометражные, короткометражные и документальные ленты судит профессиональное жюри. Работа в этой команде трудна и ответственна, но в то же время почетна. Так кыргызскому режиссеру и продюсеру Таалайбеку Кулмендееву выпала честь стать членом жюри полнометражного конкурса. А две картины его коллег поборются на призы "Киношока" в конкурсе короткометражек и кино документального.

В конкурсной программе короткометражного кино заявлен двенадцатиминутный фильм Евгения Чистякова "Черное солнце". Картине предстоит конкурировать с лентами из России, Беларуси, Литвы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Армении. Всего в конкурс включено 20 фильмов. Оценивать работы участников предстоит жюри во главе с режиссером и сценаристом Натальей Мещаниновой.

В конкурсной же программе кино документального значится "Перегон" Эрлана Омурбекова. Эта двадцатиминутная лента также имеет шансы на победу. Для этого ей нужно произвести на судей большее впечатление, чем это сделают фильмы из России, Молдовы, Эстонии, Финляндии и Армении. Заявленные в этом конкурсе работы будут судить маститые кинематографисты разных стран во главе с режиссером, сценаристом и художником Вадимом Цаликовым.