Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Два кыргызских фильма поборются за призы "Киношока"

145  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Две картины, созданные кыргызскими режиссерами, включены в официальные конкурсные программы XXVIII Открытого российского фестиваля кино "Киношок".

В нынешнем году один из старейших российских киносмотров пройдет с 1 по 8 сентября в городе-курорте Анапа.

У кинофестиваля пять конкурсных программ: полнометражных, короткометражных, документальных, телевизионных и детских картин. Телевизионные работы участников оцениваются зрительским голосованием. Детским - оценки выставляют мальчишки и девчонки. А вот полнометражные, короткометражные и документальные ленты судит профессиональное жюри. Работа в этой команде трудна и ответственна, но в то же время почетна. Так кыргызскому режиссеру и продюсеру Таалайбеку Кулмендееву выпала честь стать членом жюри полнометражного конкурса. А две картины его коллег поборются на призы "Киношока" в конкурсе короткометражек и кино документального.

В конкурсной программе короткометражного кино заявлен двенадцатиминутный фильм Евгения Чистякова "Черное солнце". Картине предстоит конкурировать с лентами из России, Беларуси, Литвы, Казахстана, Узбекистана, Таджикистана и Армении. Всего в конкурс включено 20 фильмов. Оценивать работы участников предстоит жюри во главе с режиссером и сценаристом Натальей Мещаниновой.

В конкурсной же программе кино документального значится "Перегон" Эрлана Омурбекова. Эта двадцатиминутная лента также имеет шансы на победу. Для этого ей нужно произвести на судей большее впечатление, чем это сделают фильмы из России, Молдовы, Эстонии, Финляндии и Армении. Заявленные в этом конкурсе работы будут судить маститые кинематографисты разных стран во главе с режиссером, сценаристом и художником Вадимом Цаликовым.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/380977
Теги:
кино, Россия, фестиваль, Кыргызстан, Кыргызфильм
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  