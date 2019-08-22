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МОН КР: 1531 молодых педагогов получили направление в школы

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- Оксана Гут
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1531 выпускников бюджетных отделений получили "направление на работу" в школы в рамках государственного распределения кадров на текущий учебный год. Об этом информирует пресс-служба МОН КР.

По данным ведомства, общий выпуск педагогических кадров в этом году составил 4186 специалистов бюджетных и контрактных отделений.

"Мониторинг явки на рабочее место каждого выпускника и наличие вакансий в школах республики будут организованы в начале учебного года.

В ведомстве также рассказали, что в текущем году для обеспечения педагогическими кадрами школ приграничных районов республики было выделено 131 из 165 целевых бюджетных мест в педагогических вузах.

Всего в Кыргызстане в данное время работает свыше 77 тысяч учителей", - говорится в сообщении МОН КР.


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URL: https://www.vb.kg/380979
Теги:
вуз, школа, Кыргызстан, учителя
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