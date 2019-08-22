МОН КР: 1531 молодых педагогов получили направление в школы

1531 выпускников бюджетных отделений получили "направление на работу" в школы в рамках государственного распределения кадров на текущий учебный год. Об этом информирует пресс-служба МОН КР.

По данным ведомства, общий выпуск педагогических кадров в этом году составил 4186 специалистов бюджетных и контрактных отделений.

"Мониторинг явки на рабочее место каждого выпускника и наличие вакансий в школах республики будут организованы в начале учебного года.

В ведомстве также рассказали, что в текущем году для обеспечения педагогическими кадрами школ приграничных районов республики было выделено 131 из 165 целевых бюджетных мест в педагогических вузах.

Всего в Кыргызстане в данное время работает свыше 77 тысяч учителей", - говорится в сообщении МОН КР.