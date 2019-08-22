Дело Текебаева: Власти увели от ответственности следователей и судей

Накануне, 21 августа, Верховный суд принял решение о пересмотре дела Омурбека Текебаева и Дуйшенкула Чотонова. А это значит, что обвинительный приговор в их отношении был отменен. Осужденные превратились в подсудимых и уголовное дело по вновь открывшимся обстоятельствам будет рассмотрено в первой инстанции.

Сторонники и адвокаты главного "ата мекеновца" ликуют, предвкушая окончательную победу.

Оптимистичный прогноз для Текебаева и Чотонова дает и бывшая судья Конституционной палаты Верховного суда Клара Сооронкулова. Если дело приняло такой оборот, то все идет к оправданию, говорит она в беседе с VB.KG.

- Надо дождаться решения первой инстанции. Учитывая, что сторона обвинения была против пересмотра, то она будет обжаловать оправдательный приговор. То есть дело опять пройдет три инстанции. Это займет достаточно много времени. Но, думаю, к парламентским выборам успеют, - поделилась мыслями экс-судья.

Сооронкулова также выразила предположение, что нынешнее решение Верховного суда - это некий политический расклад, с властью "явно были достигнуты какие-то договоренности". Какие именно бывшая судья затруднилась сказать. Но, по всей видимости, высокопоставленные лица, наконец, нашли оптимальное решение проблемы "политического заключения" Текебаева.

- Есть юридический момент, почему разрешили пересмотр дела именно по вновь открывшимся обстоятельствам. Вновь открывшиеся обстоятельства означают, что на момент вынесения приговора суду они не были известны. Это предполагает, что не было никакой вины, субъективизма, упущений, судебной ошибки со стороны следствия и суда. Обстоятельства просто не были известны и вот теперь о них узнали и дело пересматривается. Думаю, власти намеренно пошли на этот шаг, чтобы увести от ответственности следователей и судей, - отмечает Клара Сооронкулова.

Напомним, сторонники Омурбека Текебаева не раз просили пересмотра его дела. В прошлый раз, в мае, на основании новых норм УПК, но Верховный суд им отказал. Была отменена лишь конфискация имущества осужденных.