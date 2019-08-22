Экс-генпрокурор Индира Джолдубаева согласилась сотрудничать со следствием?

По делу незаконного освобождения Азиза Батукаева в отношении экс-генпрокурора Индиры Джолдубаевай избрана мера пресечения. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

По данным ведомства, Первомайским районным судом г. Бишкек в отношении её избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

"Следственной службой МВД Кыргызской Республики продолжается досудебное расследование дела по факту незаконного освобождения А.Батукаева из мест лишения свободы. В рамках досудебного производства 20 августа 2019 года Джолдубаева Индира Ырысбаевна уведомлена о подозрении в совершении преступления предусмотренного ст.43 ч.4., 319 ч.2 (Коррупция) УК КР", - говорится в сообщении МВД.

Напомним, ранее по этому делу за согласие сотрудничать со следствием были отпущены под домашний арест экс-вице-премьер-министр Шамиль Атаханов и экс-генпрокурор Аида Салянова.