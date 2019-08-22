ГНС выявила нарушения при ввозе товаров на сумму более 45 млн со

Сотрудники Государственной налоговой службы в течение недели на временных пунктах транспортного контроля и учета товаров близ контрольно-пропускных пунктов, расположенных на кыргызско-казахстанском участке государственной границы, выявили нарушения при ввозе ряда товаров на общую сумму более 45 млн сомов.

Так, на контрольно-пропускном пункте "Чон-Капка автодорожный" задержаны автомашины, перевозившие авиационные оборудования (пульт) в количестве 27 штук на сумму предположительно 3,4 млн сомов, бумагу (картон) на сумму 5,3 млн сомов, трансформаторы на сумму 33,7 млн сомов, 31 тонну дынь, 20 кубометров лесоматериала. У всех импортеров отсутствовала справка налогового органа о налоговой регистрации для ввоза товара.

На контрольно-пропускном пункте "Чалдовар автодорожный" выявлен факт ввоза стройматериалов на 165 тыс. сомов, 1 тыс. 351 штуки лобовых стекол на авто на сумму 2 млн сомов, 194 упаковок памперсов на сумму 112 тыс. сомов, а также 3 тонн дынь. У перевозчиков отсутствовала справка налогового органа о налоговой регистрации на ввоз товара.

На этом же КПП гражданин пытался провести 2 автомашины без заполнения соответствующих разрешительных документов на ввоз одной из машин (одну машину он имеет право провести для личного пользования), другой импортер провозил 66,1 кубометров пиломатериала в отсутствие транзитной декларации для провоза товара в Узбекистан. Также выявлен факт ввоза 1,5 тонн ГСМ в отсутствие сопроводительных документов и справки налогового органа о налоговой регистрации.

Кроме этого, на контрольно-пропускном пункте "Ак-Тилек автодорожный" задержаны машины, на которых были завезены 13 тыс. 440 штук облицовочного кирпича без наличия справки налогового органа о налоговой регистрации.

На этом же контрольно-пропускном пункте водители, завезшие 45 тонн асбестовых труб, 27 шт. спортивного инвентаря, предъявили просроченные справки налогового органа о налоговой регистрации для ввоза товаров. Также выявлен факт ввоза 5,8 тонн утеплителя с фольгой, где при проверке обнаружено несоответствие фактических показателей с данными СМР и сопроводительных накладных.

Материалы нарушений переданы в мобильную группу в лице ГСБЭП для проведения дальнейших мероприятий согласно законодательству.