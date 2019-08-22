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Сооронбай Жээнбеков проводит встречу с жителями Ак-Талинского района

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- Оксана Гут
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Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 22 августа, в рамках двухдневной рабочей поездки в Нарынскую область, проводит встречу с жителями Ак-Талинского района.

Глава государства отметил большой потенциал района, который будет развиваться совместно со всеми регионами Кыргызстана, в том числе и отдаленными горными районами, каким является Ак-Талаа.

Президент рассказал ак-талинцам о мероприятиях, которые проводятся в рамках развития регионов по всей республике. Это создание благоприятных условий для бизнеса на местах, в сельской местности - освобождение от налогов или их сокращение, строительство новых лабораторий по сертификации продукции, деятельность финансовых институтов по поддержке сельских предпринимателей, льготное кредитование, развитие производства и экспорта экологически чистой продукции, реформы в сфере здравоохранения, образов ания, спорта, судебно-правовая реформа и борьба с коррупцией. Особо отметил проводимую работу по цифровизации страны и переводу государственных услуг в электронный формат, а также о мероприятиях во внешней политике.

Сооронбай Жээнбеков подробно остановился на ходе реализации национальных проектов по ирригации и обеспечению чистой водой отметив, что эти направления были одними из главных предвыборных обещаний в его президентской кампании.

Согласно Государственной программе развития ирригации, до 2026 года будут освоены более 65 тысяч гектаров новых поливных земель, улучшится водоснабжение 50 тысяч гектаров земли.

В рамках Стратегии обеспечения населения чистой водой, 69 сел из 653 населенных пунктов были обеспечены чистой водой, на очереди стоят еще 584 села, которые начнут пить чистую воду в ближайшие 5 лет.

Продолжается строительство стратегических и внутренних дорог страны, началось строительство и ремонт не менее 3 километров дорог в каждом районном центре, реализуются энергетические проекты, проводятся реконструкции в ГЭСах.

Что касается ипотечного кредитования, то проценты госипотеки снижены с 14 до 7 процентов годовых. 3800 ипотечных кредитов выдано со ставкой 8-10%. Планируется в этом году с бюджета выделить средства на ипотечное кредитование в сумме до 2 млрд сомов.

Президент Сооронбай Жээнбеков заверил ак-талинцев в том, что стратегические цели и задачи, направленные на развитие страны, будут реализованы в интересах кыргызстанцев.


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URL: https://www.vb.kg/380987
Теги:
визит, Нарынская область, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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