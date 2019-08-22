Молодые скульпторы из КР заявят о себе на симпозиуме в Москве

На снимках работы Кутмана Арасулова, созданные во время симпозиума

25 августа в Москве открывается ХI Симпозиум студентов творческих вузов стран СНГ по скульптуре. Проект, который уже стал традиционным, проводится при поддержке Международного фонда гуманитарного сотрудничества (МФГС) государств СНГ, Департамента культуры города Москвы, Российской академии художеств и Московской художественно-промышленной академии имени Михаила Строганова.

Симпозиум, как и прежде, состоится на базе Московского государственного музея "Дом Бурганова", созданного на основе мастерской известного советского и российского скульптора, народного художника РФ Александра Бурганова. За минувшие годы симпозиум прочно закрепил за собой статус одного из самых представительных международных художественных, образовательных, научно-практических мероприятий среди творческих вузов стран СНГ. Художественные Академии и институты Беларуси, Азербайджана, Армении, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и в этот раз направляют своих лучших студентов для участия в нем, - отметили в МФГС.

"Проводя ежегодный симпозиум, музей "Дом Бурганова" ставит своей целью возрождение культурных связей между народами, создание пространства творческого общения молодежи и студентов. Этот проект является демократичным, дает возможность свободного творческого полета, широкой фантазии для молодых художников," – считают в МФГС.

Одновременно запланирована большая образовательная и культурно-просветительская программа, перед студентами выступят известные художники, искусствоведы, академики Российской академии художеств. По результатам симпозиума в Московском государственном музее "Дом Бурганова" будет организована выставка работ, созданных молодыми скульпторами стран СНГ.

Представители Кыргызстана уже не первый год отправляются на это международное мероприятие. Так, в прошлом году участие в юбмлейном, Х симпозиуме принял Кутман Арасулов, студент Национальной академии художеств Кыргызской Республики имени Тургунбая Садыкова. Его работы получили высокую оценку авторитетного жюри. А портрет "Чинара" и скульптурная композиция "Озера", созданные Арасуловым в этот период, был включены в каталог симпозиума. Этот проспект затем направили во все страны-участницы, включая Кыргызстан.