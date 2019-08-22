В СНГ разработают единые принципы медпомощи в самолетах

Единые принципы оказания медицинской помощи на борту самолетов разработаны на заседании рабочей группы по вопросам медицинского и санитарно-эпидемиологического обеспечения полетов воздушных судов гражданской авиации. В заседании, проходившем 21-22 августа в Исполнительном комитете СНГ, приняли участие эксперты стран Содружества, включая Кыргызстан.

Специалисты рассмотрели два важных документа. Первый - методические рекомендации "Медицинское обеспечение авиакомпании. Особенности оказания медицинской помощи пассажирам и членам экипажа воздушного судна в период полета в гражданской авиации государств - участников СНГ". Они были разработаны рабочей группой в связи с необходимостью создания единого основополагающего документа, определяющего наиболее существенные черты и признаки многогранной медицинской деятельности авиакомпании и основные предъявляемые к ней требования. Второй документ - проект требований к состоянию здоровья кандидатов на получение (продление) медицинского свидетельства (сертификата) первого класса авиационного персонала.

Как отмечается, в общей структуре заболеваемости пилотов ведущее место занимает сердечно-сосудистая патология, преимущественно ишемическая болезнь сердца. При этом она у летчиков характеризуется омоложением и большим распространением безболевых и малосимптомных форм. Артериальная гипертензия занимает второе место среди болезней терапевтического профиля. Изменения состояния здоровья пилотов гражданской авиации могут быть угрозой безопасности полетов.

"Несмотря на широкое использование в авиационной медицине современных достижений кардиологии, проблема ранней диагностики заболеваний сердечно-сосудистой системы у пилотов продолжает оставаться в высшей степени актуальной. Необходимо дальнейшее совершенствование методов обследования их и ранней диагностики заболеваний, разработка в странах Содружества требований к состоянию здоровья авиационного персонала - пилотов, диспетчеров управления воздушного движения, бортпроводников", - отмечалось на заседании.

Методические рекомендации по этим вопросам были утверждены в прошлом году на заседании Совета по сотрудничеству в области здравоохранения СНГ. На очередном заседании, которое пройдет 8-9 ноября в Таджикистане, планируется представить первую часть требований к состоянию здоровья авиационного персонала и методические рекомендации по медицинскому обеспечению авиакомпании. В перспективе предусматривается выйти на разработку программ привлечения врачей на борт самолета на регулярные рейсы и ознакомления их с порядком оказания медицинской помощи на борту: "Это то, что невидно пассажиру, но что имеет большое значение в плане обеспечения его безопасности".