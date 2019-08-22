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Сооронбай Жээнбеков: Мы избавляемся от старых репрессивных законов

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- Оксана Гут
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"Основной задачей судебно-правовой реформы является достижение справедливого судопроизводства", - подчеркнул Президент Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 22 августа, на встрече с жителями Ак-Талинского района Нарынской области.

Глава государства отметил, что усилились работы по очистке судебной системы, правоохранительных органов и совершенствованию законодательства.

"В приоритетном порядке будут внедрены цифровая инфраструктура и системы видеонаблюдения. Это приведет к снижению коррупции. Все дела будут регистрироваться в едином реестре", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что каждый гражданин может отслеживать ход проведения следствия, судебный процесс будет доступным и вся информация будет размещаться в указанном реестре.

"Теперь не получится открывать и закрывать дела по желанию. Мы избавляемся от старых репрессивных законов и переходим к новым правовым стандартам. Не совсем тяжкие правонарушения выведены из состава уголовных и будут расцениваться как проступки в рамках гуманизации законодательства. Совершившие проступки люди не будут лишаться свободы, предусмотрены штрафы и общественные работы. Провинившиеся граждане, особенно молодые люди, не будут заключаться под стражу и попадать под влияние криминальных структур.

Хочу особо отметить, что проведение судебно-правовой реформы нуждается в поддержке населения. Так как не мало сил, желающих сорвать реформу и жить по старому. Ни одна реформа не бывает без изъянов, но мы не должны сворачивать с намеченного пути", - подчеркнул Президент Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/380997
Теги:
визит, Нарынская область, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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