Адил Тойгонбаев: Кыргызы очень близки к каким-то небылицам, это их традиция

Зять первого президента Адил Тойгонбаев дал интервью казахстанскому изданию holanews.kz, в котором прокомментировал сегодняшнюю политическую ситуацию в Кыргызстане. В частности, он высказался по поводу конфликта между действующим и бывшим президентами КР:

Ситуация, когда президент преследует предыдущего. Это нормальная тенденция?

"Это ненормальная тенденция. Вы не забывайте, что были периоды Аскара Акаевича (президент Кыргызской Республики 1990-2005 – ред.) и Масалиева (первый секретарь ЦК КП Киргизии 1985-1991 - ред.), и Усубалиева (секретарь ЦК Компартии Киргизии 1961-1985 – ред.). Усубалиев управлял страной 25 лет примерно, они были депутатами парламента, очень уважаемыми людьми, у них были резиденции рядом с Аскаром Акаевичем. Такую тенденцию начали последующие лидеры страны".

У вас есть прогнозы, что будет происходить дальше в Кыргызстане в ситуации с нынешним и предыдущим президентами?

"Могу сказать, что Жээнбеков пока не может предложить какую-то модель экономического роста для страны, у него нет своего видения. Это очевидно для меня. Таких драйверов роста на данный момент в Кыргызстане я не вижу. В принципе, вот то, что было заложено Аскаром Акаевичем, допустим, та же легкая промышленность - кыргызы шьют, отправляют на экспорт продукцию, сельское хозяйство тоже, "молочка", фрукты, овощи идут в Казахстан, в Россию - это было заложено теми реформами, которые делал Акаев".

Вы имеете в виду, что экономику развивать начал Аскар Акаев, а Жээнбеков, по сути, ничего не сделал?

"Нет, еще рано говорить. Еще даже двух лет не прошло (с тех пор, как он стал президентом – ред.) Каждый должен внести лепту в развитие страны. Он не первый год у власти, он был и премьер-министром, был неоднократно депутатом и даже во времена Аскара Акаевича представители их семьи работали во власти. Один из его братьев работал губернатором в двух областях и сказать, что что-то выдающееся и эти люди способны на какой-то экономический прорыв – я бы так не сказал".

Что вы думаете об Алмазбеке Атамбаеве?

"Атамбаев- политик. Он достаточно профессионально шел на конфликт и получил свое. Он неадекватный. В принципе своими действиями подставил своих сторонников. Сейчас он уже пойдет не по политическим, скажем, делам, а по уголовным. Серьезная статья. Там был убит один из спецназовцев, один был серьезно ранен. За все придется отвечать".

Как вы относитесь к тому, что вас прозвали "зятем" целого народа?

"Это же необъяснимые вещи. Вообще, кыргызы очень близки к каким-то небылицам, сказаниям, это их национальная такая традиция. И эпос "Манас" тому подтверждение. Самый большой, великий эпос. Поэтому, ну сложили такую историю про меня, ну время же все расставляет на свои места. Я не вижу сейчас какой-то агрессивности по отношению ко мне киргизов".

Одни СМИ пишут, что вы бывший зять Акаева, другие СМИ это опровергают. Вы бывший зять или нынешний?

"Мы женаты с Бермет. Мы сейчас живем на расстоянии. Она живет в Женеве, я живу в Алматы".