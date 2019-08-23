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Жээнбеков: Государственная служба не предназначена для личного обогащения

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- ВБ
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"Государственная служба не предназначена для личного обогащения", - подчеркнул Президент КР Сооронбай Жээнбеков вчера, 22 августа, на встрече с жителями Ак-Талинского района Нарынской области.

Глава государства с сожалением отметил, что за четверть века коррупция во властных эшелонах страны стала главной национальной проблемой.

"Большое количество тех, кто стремится к власти не для развития страны, а для накопления богатств. Они превратили власть в инструмент обогащения и бизнес", - сказал Сооронбай Жээнбеков.

Президент добавил, что предприниматели, пришедшие на государственную службу должны полностью менять свое мышление.

"Во власть должны приходить люди без корыстных интересов, не для обогащения, желающие честно служить и пользоваться почетом среди народа. Мы должны поддерживать тех, кто свято дорожит своей репутацией. Борьба с коррупцией будет продолжена", - отметил Глава государства.

Президент подчеркнул, что государственные услуги, предоставляемые населению переводятся в электронный формат и еще раз отметил важность внедрения цифровизации деятельности государственных органов.

"Цифровизация откроет новые возможности для наших граждан. Будет исключен человеческий фактор при предоставлении государственных услуг, это позволит искоренить коррупционные элементы", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он добавил, что также принимаются меры по снижению контрафактной продукции через маркировку товаров, сокращению теневой экономики и увеличению поступлений в бюджет через фискализацию налоговых процедур.

"Благодаря этим инструментам возможно искоренить коррупцию. Борьба с ней на данный момент продвигается благодаря только силе и контролю. Большие успехи возможны только с поддержкой всего народа. В этих целях принят и вступил в силу закон о защите граждан, заявивших о коррупции", - отметил Президент Сооронбай Жээнбеков.


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URL: https://www.vb.kg/381007
Теги:
Нарынская область, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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