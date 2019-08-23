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Ирина Карамушкина заключена под домашний арест

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- Оксана Гут
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В рамках досудебного производства Первомайским районным судом избрана мера пресечения в отношении депутата Жогорку Кенеша Ирины Карамушкиной. Об этом сообщает пресс-служба МВД КР.

Накануне в рамках досудебного производства Генеральная прокуратура вручила депутату Ирине Карамушкиной уведомление о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 43, ч. 3 ст. 244 УК Кыргызской Республики - за соучастие в захвате заложников.

Первомайским районным судом Бишкека в отношении неё избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Следственной службой МВД КР продолжается досудебное расследование по событиям 7-8-августа в селе Кой-Таш Чуйской области.


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URL: https://www.vb.kg/381009
Теги:
Алмазбек Атамбаев, Ирина Карамушкина, Генеральная прокуратура, МВД, Кыргызстан, Жогорку Кенеш, уголовное дело, Арест
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