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Адвокат Курсана Асанова – Икрамидин Айткулов задержан за мошенничество

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- Оксана Гут
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Юрист Икрамидин Айткулов задержан по подозрению в мошенничестве. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

По данным ведомства, 19 сентября 2018 года в Следственную службу МВД КР с заявлением обратился гражданин Н.Д. о принятии мер в отношении Икрамидина Айткулова, который обманным путем завладел 5,5 тыс. долларов.

Данное заявление было зарегистрировано и по результатам доследственной проверки Следственной службы МВД материалы были направлены в Генеральную прокуратуру КР для дачи юридической оценки.

Далее материалы проверки были возвращены для организации дополнительной проверки в СС МВД КР.

4 января 2019 года материалы заявления направлены в Следственную службу ГУВД Бишкека для организации проверки и принятия законного решения.

Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ГУВД Бишкека и начато досудебное производство по статье "Мошенничество".

Накануне, 22 августа, Икрамидину Айткулову было вручено уведомление о подозрении в совершении преступления по признакам предусмотренной статьей 204 ч.2 п.1 (мошенничество) УК КР.

В тот же день Айткулов задержан и водворен в ИВС ГУВД Бишкека.

В настоящее время проводится расследование в рамках досудебного производства.

Напомним, Икрамидин Айткулов является адвокатом уволенного с должности замглавы МВД КР Курсана Асанова после событий в Кой-Таше. Ранее он обратился к президенту и премьер-министру КР об отстранении от занимаемой должности министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева на период расследования дела в отношении Курсана Асанова.


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URL: https://www.vb.kg/381011
Теги:
ГУВД, МВД, задержание, мошенничество, Бишкек, Кыргызстан, адвокат, Икрамидин Айткулов, Курсан Асанов
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