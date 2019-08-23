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Милиция ищет хулиганов, громивших 9 августа камеры "Безопасного города"

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- Оксана Гут
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ГУВД Бишкека разыскивает подозреваемых в совершении хулиганства ночью 9 августа.

Как сообщают в ведомстве, в УВД Свердловского района города Бишкек с письменным заявлением обратился представитель ОсОО "Вега Оперейтинг Компани" Н.А. о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые 9 августа примерно в 1:30 часов из хулиганских побуждений умышленно, грубо нарушая общественный порядок и нормы общепринятого поведения, разбили две камеры системы видеонаблюдения, установленные в рамках проекта "Безопасный город" на пересечении улицы Курманжан-Датка и проспекта Чуй.

Кроме этого, разбили четыре камеры системы видеонаблюдения, установленные в рамках проекта "Безопасный город" на пересечении улиц Боконбаева-Абдрахманова.

Также, в УВД Свердловского района поступила информация о том, что 9 августа примерно в 00:30 часов неизвестные лица, находясь на пересечении проспекта Чуй и улицы Шопокова, разбили семь камер системы видеонаблюдения, установленные в рамках проекта "Безопасный город", после чего скрылись в неизвестном направлении.

В УВД Свердловского района с письменным заявлением обратился и представитель ОАО "ФинансКредитБанка" Т.С. о принятии мер в отношении неизвестных лиц, которые в ночь с 8 на 9 августа разбили окно здания филиала банка, расположенного по улице Абдрахманова и скрылись в неизвестном направлении.

Также поступил рапорт должностного лица в отношении группы лиц, которые 9 августа примерно 00:30 часов, находясь на пересечении проспекта Чуй и улицы 7-апреля, из хулиганских побуждений разбили одну служебную автомашину марки "Хотон" ПСН "Шумкар" МВД Кыргызской Республики.

Данные факты были зарегистрированы в ЕРПП УВД Свердловского района Бишкека и начато досудебное производство по статье 266 (хулиганство) УК Кыргызской Республики.

В ходе расследования были получены записи видеокамер ОсОО "Вега Оперейтинг Компании" и фотографии подозреваемых лиц в совершении хулиганства.

В целях выявления, изобличения и привлечение к уголовной ответственности лиц, совершивших вышеуказанные преступления, граждан, пострадавшим от хулиганских побуждений злоумышленников или владеющих какой-либо информацией просят сообщить по следующим номерам мобильных телефонов, также можно прислать информацию через WhatsApp: 0(771) 141 190, 0(700) 110 077, 0(556)155 144, 0(779) 646 155, 0(550) 102 927, 0(552) 102 471 и сообщить в службу "102".


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URL: https://www.vb.kg/381012
Теги:
ГУВД, массовые беспорядки, розыск, уголовная ответственность, хулиганство, Бишкек, Кыргызстан, Безопасный город
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