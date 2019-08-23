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В Бишкеке маршрутки №175 начнут курсировать по прежней схеме

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- Оксана Гут
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Скоро маршрутки № 175 начнут ездить по улице Кокчетавская по прежней схеме. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Отмечается, что аким Первомайского района Алибек Биримкулов выполнил поручение горожан по поводу состояния улицы Кокчетавской, она засыпана гравием и выровнена от пр. Манаса до ул. Профессора Зимы.

В связи с чем в управлении городского транспорта совместно с акимиатом успешно прошло рабочее совещание с фирмой-перевозчиком "Яглахар". По итогам которого решено, что маршрут №175 частично вернется к горожанам по улице Манаса с поворотом на Щербакова и заездом в жилмассив "Салам-Алик".

Также сообщается, что капитальный ремонт улицы Кокчетавской на отрезке от ул. М.Ганди до ул. Тоголок Молдо обятельно будет сделан в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек" на грант КНР.

Кроме того, в муниципалитете утверждают, что ремонт на улице Московской близится к завершению.

Отмечается, что теперь на улице Московской дорожное покрытие будет двухслойным, верхний слой щебеночно-мастичный, повышенной прочности, которая достигается за счёт полимерных добавок и повышенного содержания битума.

Подрядчики начали работы на отрезке от пр. Манаса до ул. Турусбекова, а укладку первого слоя дорожного покрытия на отрезке между ул. Манаса и ул. Уметалиева завершат уже сегодня. Остальные участки параллельно готовятся к укладке дорожного полотна.

В мэрии напоминают, что дорожные работы проходят на ул. Московской между проспектом Манаса и бул. Молодой Гвардии за счет средств гранта КНР. В частности, ремонтируется 980 метров, работает 25 человек, 10 единиц дорожно-строительной техники, работа идет интенсивно, в две смены. Реабилитацию асфальтобетонного покрытия проводит строительная компания China Road and Bridge corporation. Срок завершения - 28 августа.


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URL: https://www.vb.kg/381017
Теги:
грант, Китай, маршрутки, Бишкек, Кыргызстан, ремонт дорог, мэрия
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