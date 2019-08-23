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В Бишкеке пропал 65-летний Гани Абдурахимов

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- Оксана Гут
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8 августа в УВД Октябрьского района Бишкека с письменным заявлением обратилась жительница столицы А.М. об оказании помощи и содействия в поисках ее отца Гани Абдурахимова 1954 года рождения. Пожилой мужчина 7 августа примерно в 9:00 часов, находясь в районе НЦО (Национальный центр онкологии) Министерства здравоохранения КР, расположенного по улице Ахунбаева, ушёл в неизвестном направлении и не вернулся домой.

По сей день его местонахождение никому неизвестно.

Приметы: рост 160-170 см, худощавого телосложения, волосы седые, стрижка короткая. Был одет: футболка, штаны и кепка темно-синего цвета, на ногах кроссовки черного цвета.

Страдает потерей памяти.

- Уважаемые граждане! Если вы располагаете какой-либо информацией, способствующий установлению местонахождения Абдурахимова Гани, просьба сообщить по следующим номерам телефонов: 0(0312) 54-41-84, 0(709) 99-79-11 и 102, - пресс-служба ГУВД Бишкека.


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URL: https://www.vb.kg/381020
Теги:
ГУВД, розыск, Бишкек, Кыргызстан, пропавшие без вести
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