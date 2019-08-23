Компания "Stans Energy Corp" засудила Кыргызстан на $20 млн

Международный арбитраж удовлетворил менее 6% исковых требований компаний "Stans Energy Corp" и ОсОО "Kutesay Mining LLC" к Кыргызстану, компенсировав им лишь некоторые прямые затраты по развитию месторождения "Кутессай-II" и "Калесай" и часть судебных расходов. При этом отказал в остальных исковых требованиях. Об этом сообщает Центр судебного представительства правительства КР.

В Центре напомнили, что в 2015 году компании "Stans Energy Corp" и ОсОО "Kutesay Mining LLC" инициировали международный арбитражный процесс против Кыргызской Республики с требованием компенсировать ущерб, причиненный в результате якобы противоправных действий властей Кыргызской Республики в период 2013-2014 годы, связанных с прекращением действий лицензий на разработку месторождений "Кутессай-II" и "Калесай".

По состоянию на дату слушания по делу в апреле 2018 года в городе Париже (Франция), заявленные истцами требования с учетом процентов составляли 304 млн 23 тысячи долларов США (включая 128 млн долларов США, якобы имевших место убытков и около 175 млн долларов США стоимости привлечения оборотного капитала).

Так, 20 августа 2019 года арбитражный трибунал вынес решение, согласно которому удовлетворил около 6% от заявленной суммы исковых требований, а именно 15 млн долларов США плюс проценты по ставке 5% с 2014 года. Кроме того, арбитраж также присудил в пользу истцов 2/3 понесенных ими судебных расходов (до 4 млн долларов США).

Сумма решения призвана возместить истцам некоторые из понесенных ими затрат по развитию месторождений, а в остальных требованиях было отказано.

После опубликования компанией "Stans Energy Corp" информации по арбитражному решению, по данным Центра судебного представительства, цена акций компании на Торонтской фондовой бирже (TSX) упала более, чем на 70% (c 0,090 до 0,025 канадских долл. за акцию), до незначительного увеличения цены с нижней отметки.

В настоящее время юридические консультанты правительства Кыргызской Республики (компания "King & Wood Mallesons") и представители правительства Кыргызской Республики изучают полученное арбитражное решение для разработки стратегии дальнейших действий.

- При этом позицией кыргызской стороны остается то, что права на месторождения "Кутессай-II" и "Калесай" были получены истцами с использованием подкупа должностных лиц и легализации суммы подкупа через счета офшорных компаний в ОАО "АзияУниверсал Банк". На этом основании, Кыргызская Республика намеревается противостоять признанию и приведению в исполнение арбитражного решения в любом государстве, в котором истцы попытаются его исполнить, - заявляют в Центре судебного представительства.

Также отмечается, что по искам указанных компаний против кыргызской стороны ранее уже имели место многолетние судебные и арбитражные тяжбы в Канаде и в Российской Федерации, которые закончились, соответственно, в 2015 году и 2017 году в пользу Кыргызстана.

В 2016 году Кыргызская Республика добилась отмены наложенного компанией "Stans Energy Corp" ареста на принадлежащие ОАО "Кыргызалтын" акции компании "Центерра Голд" в Канаде на сумму около 300 млн долларов США.

Справочно:

Как результат ряда судебных разбирательств и соответствующих уголовных дел в 2013-2014 годах был признан недействительным протокол №1736-H-09 между Государственным агентством по геологии и минеральным ресурсам при Правительстве КР и ОАО "Kutesay Mining" от 21 декабря 2009 года, и в октябре 2014 года ОсОО "Kutisay Mining" направлено уведомление о прекращении прав пользования недрами по лицензиям №2488МЕ и 2489МЕ.

Указанные компании инициировали арбитражные процессы в Арбитраже при Московской Торгово-промышленной палате, где в июне 2014г. было вынесено решение и в пользу указанных компаний присуждена выплата от кыргызской стороны в размере почти 118 млн долларов США.

Однако в апреле 2015 года Арбитражный суд города Москвы отменил решение о присуждении почти 118 млн долларов США. Попытки обжалования истцами решения об отмене в четыре вышестоящих суда (включая Верховный Суд Российской Федерации) были отклонены.

В октябре 2014 года имели место также судебные процессы в Канаде, где Высший суд Онтарио в октябре 2014 года наложил арест на акции ОАО "Кыргызалтын" в компании "Центерра Голд Инк.".

Однако в мае 2015 года в рамках апелляции данное решение было отменено, что было окончательно подтверждено решением Верховного суда Канады в июне 2017 года.