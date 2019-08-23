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Абылгазиев: Учитель, преподававший 20 часов, будет получать 18 тысяч сомов

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- Оксана Гут
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С 1 октября зарплаты учителей в Кыргызстане будут повышены на 30%. Об этом заявил премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев на августовском педагогическом совете "Современные векторы образования Кыргызстана", проходящем в Иссык-Кульской области.

Глава кабмина подчеркнул, что президент Сооронбай Жээнбеков поставил приоритетную задачу перед правительством – повысить заработные платы учителям.

- Правительство выполнит эту задачу, и с 1 октября текущего года заработные платы учителей будут повышены на 30%. Учитель, преподававший 20 часов и получавший 12 тысяч сомов, будет получать заработную плату свыше 18 тысяч сомов, - цитирует слова премьер-министра пресс-служба правительства.

Абылгазиев сердечно поздравил педагогов и работников сферы образования с предстоящим началом нового учебного года, и поблагодарил за предоставленную возможность поделиться своим видением решения актуальных проблем в образовательной сфере.

- Мне очень дорого творчество великого Чингиза Айтматова, в том числе и из-за того, что в нем есть образ первого учителя Дуйшена. Преодолевая все тяготы и лишения жизни, и обучая детей в примитивной школе в далеком горном аиле, он стал образцом кыргызского учителя того времени – скромного и великодушного патриота своей родины. Главной целью его жизни было образование детей, как символ перехода страны от мрачного прошлого к светлому будущему. Сегодня совсем другие времена, другие взгляды на жизнь и другое мышление, но принципы заложенные в образе первого учителя, уверен, являются главными ценностями и нынешнего поколения преподавателей, - сказал Мухаммедкалый Абылгазиев.

Глава правительства отметил, что образование – это особая сфера и будущее нашего государства, которая станет стратегической точкой роста страны в 21 веке.

- Сегодня, когда современная цивилизация вступила на принципиально новую ступень своего развития, перед человечеством встали серьезные вызовы и проблемы, как экология и глобальные климатические изменения, продовольственная безопасность и питьевая вода, бедность и безработица. Масштабной социальной проблемой становится и безграмотность населения. Так, к примеру, более 800 млн жителей планеты в настоящее время безграмотны – это значит, что они не смогут сделать свою жизнь и жизнь своей страны лучше, - считает премьер-министр.

В связи с чем, говорит он, в таких непростых условиях мирового развития главной задачей правительства Кыргызской Республики является создание конкурентоспособной системы образования.

- Что это значит? Во-первых, это активное внедрение информационно-коммуникационных технологий, инновации и инвестиции в образование. Во-вторых, это государственная поддержка образования через развитие экономики страны, достойная зарплата и престиж. В-третьих, это создание современной материально-технической базы образовательных заведений и качество образования. Позиция Правительства в данном вопросе всегда была однозначной: вкладывая в образование мы вкладываем в будущее, каждый вложенный в образование сом – это успешная экономика и сильная социальная сфера в будущем. Еще одним важным приоритетом станет укрепление кадрового потенциала системы образования. Современные дети интеллектуально развиты, более открыты и самостоятельны. Поэтому и требования к учителям сегодня высокие. Творческий подход, креативность, умение самостоятельно принимать решение и системное мышление – такими качествами должны обладать не только учителя, но и другие работники системы образования страны. У нас нет больших сырьевых ресурсов для развития, таких как нефть, газ, но у нас есть квалифицированный человеческий потенциал. Это наше главное богатство и главный ресурс. Я всегда с большим уважением отношусь к труду учителя. Хороший учитель вкладывает в учеников не только свои силы, но и все свои знания, опыт, сердце и душу. Это многого стоит, - высказался Абылгазиев.

В заключение глава правительства пожелал учителям творческих успехов, оптимизма и вдохновения в нелегкой работе.


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URL: https://www.vb.kg/381025
Теги:
зарплата, Иссык-Кульская область, образование, правительство, школа, Кыргызстан, учителя, Мухаммедкалый Абылгазиев, премьер-министр, Министерство образования
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