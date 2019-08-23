Милиция выясняет причины крупных пожаров на складах в Бишкеке

По произошедшим 21 и 22 августа крупным пожарам на территории столицы начато досудебное производство. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Бишкека.

21 августа примерно в 12:00 часов через службу "102" в дежурную часть УВД Ленинского района поступило сообщение о том, что горит складское помещение фирмы "ВЕКО", расположенное по улице Интергельпо.

На место происшествия сразу выехала следственно-оперативная группа УВД Ленинского района. По приезду, предварительно было установлено, что в проводах, расположенных на потолке складских помещений, произошло замыкание и сразу же возникло возгорание.

На месте работали пожарные бригады МЧС по тушению огня указанных складских помещений. По имеющимся данным, в помещениях была размещена бытовая техника фирмы "БЕКО" и ХИТАЧИ".

Также, 22 августа примерно в 18:45 часов в службу "102" ГУВД Бишкека поступило сообщение о том, что в ОАО Бишкекском машиностроительном заводе, расположенного на улице Ч.Валиханова, возник пожар.

На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа четвертого отдела городской милиции УВД Октябрьского района. По приезду было установлено, что в результате пожара сгорело 4-этажное здание ОАО "БМЗ". Площадь возгорания составила около 2100 квадратных метров.

По предварительным данным, пожар также произошел из-за электрического замыкания.

Для тушения пожара было задействовано 5 единиц силового состава противопожарной службы и примерно в 23:20 часов ночи огонь был полностью ликвидирован. Пострадавших и жертв нет.

Данные факты были зарегистрированы в ЕРПП УВД Ленинского и Октябрьского районов Бишкека и начаты досудебные производства по статье 261 (нарушение правил пожарной безопасности) УК Кыргызской Республики.

В настоящее время следственными службами УВД Октябрьского района и УВД Ленинского района для выяснения причин пожаров назначены необходимые судебно-пожарные экспертизы.