Вузы КР воспользуются опытом университетов РФ

В Министерстве науки и высшего образования Российской Федерации прошел семинар-совещание на тему "Об усилении роли вузов в формировании государственной информационной научно-образовательной и молодежной политики". В числе более 400 специалистов, представляющих 230 высших учебных заведений из 85 регионов РФ, участие в совещании принял проректор по информации и связям с общественностью Кыргызско-Российского Славянского университета Леонид Сумароков.

В программу этого форума, состоявшегося в Москве, в Центральном доме ученых, вошли 12 блоков, каждый из которых работал в интерактивном формате. Спикеры обсуждали с аудиторией актуальные темы, такие, как организация информационного сопровождения нацпроектов "Наука" и "Образование", повышение узнаваемости вузов, выстраивание долгосрочных внешних связей и другие. Собравшиеся рассмотрели широкий спектр вопросов, касающихся взаимодействия в рамках реализации единой информационной политики, поделились опытом работы в информационной сфере.

Общаясь с участниками, министр науки и высшего образования РФ Михаил Котюков высказался за наращивание усилий в информационной работе. Все это, по его мнению, необходимо для повышения конкурентоспособности в образовательной сфере и качества профессионального образования. Министр подчеркнул важность воспитания в университетских стенах гармонично развитой и социально-ответственной личности.

По словам Леонида Сумарокова, поднятые на семинаре проблемы весьма актуальны и для вузов Кыргызстана. Решить их, в частности, позволит международное студенческое сотрудничество, а также взаимодействие с образовательными учреждениями России.