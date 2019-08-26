Звезды кыргызской эстрады победили команду российской авиабазы ОДКБ "Кант"

На стадионе Кыргызской государственной академии физической культуры и спорта (улица Ахунбаева, 97) состоялся розыгрыш кубка Российского центра науки и культуры в Бишкеке между командами российской авиационной базы ОДКБ Кант и "Арт-футбол" Кыргызстан (звезды эстрады, театра и кино).

Футбольный матч посвящался празднованию Дня государственного флага Российской Федерации. Организатором матча выступил РЦНК при поддержке мэрии Бишкека.

В первом тайме победили кыргызстанцы, 2:0. Во втором тайме россияне забили два ответных гола, однако кыргызстанцы стали авторами еще трех. Счет второго тайма 3:2, общий счет матча 5:2.

В команде кыргызстанцев хет-трик выполнил исполнитель восточной музыки Муса Жомарт, по одному голу на счету продюсера Рахатбека Кабирова и киноактера Улана Омуралиева.

В списке кыргызстанской команды также фигурировали ее капитан экс-солист легендарной группы "Элес" Адиль Чекиров, вратарь маэстро русского романса, куратор культурных проектов РЦНК Игорь Воронцов, играющий тренер, звезда кыргызского футбола Руслан Сыдыков, продюсер Азамат Калдыбаев, спортивный комментатор Алмаз Раимжанов и другие мэтры.

Кубок победителям вручил Виктор Нефедов, руководитель РЦНК в Бишкеке.