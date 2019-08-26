Водитель Курсана Асанова водворен в СИЗО

Водитель экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова П.Д. заключен в СИЗО-1 до 23 октября. Такое решение принял вчера Первомайский районный суд Бишкека.

Отметим, по данным Генеральной прокуратуры, в ходе следствия 23 августа по подозрению в соучастии в незаконной передаче сторонникам Аламазбека Атамбаева документов и иных предметов, имеющих существенное значение по делу, задержан сотрудник ОСО ПСН МВД КР Пайзылда уулу Дамирбек и водворен в ИВС ГУВД Бишкек.

Он подозревается по статьям 43 ч. 4 (Виды соучастников преступления) и 320 ч. 2 (Злоупотребление должностным положением) УК КР.