Погода
$ 69.83 - 69.89
€ 78.10 - 78.95

Водитель Курсана Асанова водворен в СИЗО

349  1
- ВБ
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Водитель экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова П.Д. заключен в СИЗО-1 до 23 октября. Такое решение принял вчера Первомайский районный суд Бишкека.

Отметим, по данным Генеральной прокуратуры, в ходе следствия 23 августа по подозрению в соучастии в незаконной передаче сторонникам Аламазбека Атамбаева документов и иных предметов, имеющих существенное значение по делу, задержан сотрудник ОСО ПСН МВД КР Пайзылда уулу Дамирбек и водворен в ИВС ГУВД Бишкек.

Он подозревается по статьям 43 ч. 4 (Виды соучастников преступления) и 320 ч. 2 (Злоупотребление должностным положением) УК КР.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/381056
Теги:
Генеральная прокуратура, СИЗО, задержание, суд, Кыргызстан, Курсан Асанов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Ляйсан
26.08.2019, 09:19

Нынче и водители мошенники и взяточники, да Курсан набрал себе только таких, воитель и адвокат тоже. 

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  